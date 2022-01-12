В России растет производство сахара

Продолжают работать 10 заводов в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также в Алтайском крае Е. Стецко

По состоянию на 10 января в России произведено 5,33 млн т свекловичного сахара, что на 430 тыс. т больше уровня на эту дату прошлого года, сообщила пресс-служба Союза сахаропроизводителей России («Союзроссахар»). Общий объем выпуска свекловичного сахара из сахарной свеклы урожая 2021 года по-прежнему оценивается на уровне 5,5 млн т.



В связи с окончанием переработки заготовленной сахарной свеклы прекратили работу 56 сахарных заводах, продолжают работать 10 заводов в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также в Алтайском крае, отмечает «Союзроссахар».



Средний период переработки сахарной свеклы в текущем сезоне на сахарных заводах снизился до минимальных за пять лет значений — 97 суток при оптимальных 110-120 суток. «Уменьшение длительности работы сахарных заводов приводит к увеличению себестоимости производства тонны свекловичного сахара. Большая часть работников заводов отправлена в длительные отпуска до начала нового производственного сезона производства свекловичного сахара», — добавляет союз.



В середине октября «Союзроссахар» допускал, что посевы сахарной свеклой, которые в 2021 году выросли на 8,5% до 1 млн га, могут снова сократиться в 2022-м. Причиной этого может стать рост затрат на выращивание агрокультуры, поскольку дорожают удобрения, топливо, средства защиты растений, логистика, также увеличиваются расходы на зарплату сотрудникам. Тогда союз оценивал, что в этом сезоне в стране будет произведено около 5,8 млн т сахара.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов говорил, что даже если посевы сократятся, сахара для внутреннего потребления хватит, оно оценивается примерно в 5,6 млн т. Минсельхоз ожидает, что в 2022 году посевы сахарной свеклы будут не ниже, чем в 2021-м.



В конце декабря председатель Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин отмечал, что в 2022 году союз рассчитывает на расширение посевов сахарной свеклы до 1,1 млн га. «Это позволит увеличить производство сахара и сформировать достаточные товарные запасы для того, чтобы полностью отказаться от импорта уже во втором полугодии 2022 года, а в будущем — восстановить позиции по экспорту российского сахара», — говорил он.

