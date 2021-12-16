Производителей сахара и масла могут освободить от выплат бонусов ритейлу

Поставщики продукции дают ритейлерам бонусы за услуги по продвижению и логистике М. Стулов

Минсельхоз предложил внести сахар и подсолнечное масло в отдельную часть списка социально значимых товаров, производители которых освобождаются от уплаты бонусов торговым сетям. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо министерства в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко. Так агроведомство отреагировало на запрос предложений по стабилизации цен на эти товары.



Поставщики продукции дают ритейлерам бонусы за услуги по продвижению и логистике, а также закупку определенного количества товара. В перечне социально значимых находится 24 товара, однако производители лишь некоторых из них — хлеба из пшеничной и ржаной муки, а также мяса кур и молока, соответствующего ГОСТам, — освобождаются от выплаты бонусов. В ноябре, по данным Росстата, цены на сахар в рознице составили 54,6 руб./кг (рост на 4,3% за год), на подсолнечное масло — 135,1 руб./л (плюс 9,9%).



Производители сахара уже не платят вознаграждение торговым сетям, рассказали «Известиям» в Союзе сахаропроизводителей России. Ряд торговых сетей после окончания срока соглашения о сдерживании цен вернули практику бонусов поставщикам, сообщил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Он уточнил, что размер выплаты может доходить до 5% от суммы поставленного товара, и подчеркнул, что поддерживает инициативу Минсельхоза.



Договоренность о стабилизации стоимости сахара действовала до 1 июня, а масла — до 1 октября. В то же время с сентября введена плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла. Среди мер сдерживания цен, за которые ранее выступал Минсельхоз, — льготы для импортеров сахара и его закупки в интервенционный фонд. Минпромторг не рассматривает возможность новых соглашений о сдерживании цен, заявлял замглавы министерства Виктор Евтухов. По его словам, в торговых сетях устанавливаются минимальные наценки.

Директор по маркетингу группы «Благо» Кирилл Мельников сказал «Агроинвестору», что инициатива просто формализует практику, которая сложилась с момента подписания соглашений между большинством торговых сетей и производителями для стабилизации стоимости сахара и подсолнечного масла. «Хотя действие соглашения и завершилось, сети и поставщики продолжают работать в таком режиме, не допуская повышения цен на эту продукцию», — отметил он.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько прокомментировал «Агроинвестору», что выплата бонусов ритейлерам идет «не просто так — это целая огромная система». «Теоретически, меру можно ввести, но торговые сети найдут другой способ взаимодействия с поставщиками, причем сделают это довольно быстро. Нельзя просто взять и убрать эту систему», — считает эксперт.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут придерживается аналогичного мнения. По его словам, новое предложение предполагает административные изменения в части заключения договоров. «Производители сахара и масла могут отказаться их заключать. Торговля тоже может отказаться от этих бонусов самостоятельно. Но я думаю, что это просто добрая воля, иначе могут появиться более изощренные методы и обходы», — сказал он «Агроинвестору». Корбут напомнил, что большая часть сахара идет с заводов не в фасованном виде, сначала товар направляется компаниям-фасовщикам. Он считает, что лучшими способами борьбы с ценами является увеличение объемов производства и повышение доходов населения.

