Минсельхоз предложил новые меры борьбы с ростом цен

Правительство обеспокоено ростом цен на продовольствие «Эфко»

Минсельхоз предложил ряд мер по сдерживанию роста цен на сахар и подсолнечное масло, которым обеспокоено правительство страны. В частности, министерство считает, что стоит закупать сахар в интервенционный фонд в течение следующих двух лет. Из этого фонда при резком скачке цен товар можно будет продавать. Об этом пишет Forbes со ссылкой на слова представителя Минсельхоза. В качестве еще одной меры ведомство предлагает ввести в следующем году льготы для импортеров сахара.



С 1 сентября действует плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла. Она останется в силе до конца следующего лета. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ($1 тыс./т) и индикативной ценой. Индикативная цена аналогична средней рыночной месячной стоимости, уменьшенной на $50 за тонну. Минсельхоз думает об изменении формулы расчета пошлины в сторону повышения ставки. «Увеличение производства подсолнечника в России в текущем году также выступает в качестве дополнительного стабилизирующего фактора на рынке подсолнечного масла», — цитирует Forbes представителя Минсельхоза.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что на российском рынке сахара такие меры не использовались никогда. «Опыт России по применению интервенционных фондов по любым товарам в целом небольшой. Кроме того, я думаю, что не раньше начала 2022 года завершатся формальности и организационные моменты, а наполнение фонда сахаром начнется не ранее осени 2022-го. Чисто теоретически, интервенционный фонд нужен. Если он применяется разумно, если он оптимальных объемов и работает в нужные моменты, он сглаживает перекосы товарного предложения и спроса на рынке», — считает эксперт.



В конце ноября Минсельхоз предложил предельные цены на зерно и сахар, при достижении которых будут проводиться закупочные и товарные интервенции в 2022—2023 годах, следует из проекта соответствующего приказа ведомства. Согласно документу, с 15 января 2022 года по 30 июня 2023-го предлагается установить предельную минимальную цену на сахар 36 тыс. руб./т с НДС и 32,8 тыс. руб./т без НДС. При достижении этого уровня предполагается проведение закупочных интервенций. Товарные интервенции могут быть проведены, если максимальные цены на сахар достигнут 39,7 тыс. руб./т с НДС и 36,1 тыс. руб./т без НДС.



Это значит, что стоимость сахара в опте не должна быть ниже 36 руб./кг. «С одной стороны это неплохо. Потому что в ноябре 2019 года цены были на уровне ниже 18 руб./кг. То есть аномально низких уровней цен не будет», — объясняет Иванов. С другой стороны, текущие цены на заводах находятся на совсем других уровнях — примерно 48 руб./кг с НДС, продолжает эксперт. «Минсельхоз собирается поддерживать отрасль ценами гораздо ниже текущего уровня, но издержки производства в последние два года очень сильно растут. Думаю, что 36 руб./кг не будет уже никогда, вне зависимости от воли Минсельхоза, это очень виртуальная цена», — прокомментировал он.



По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, с учетом того, что пошлина на масло влияет исключительно на доходность сельхозпроизводителей и конечную цену продукции на полке, для переработчиков размер пошлины не имеет значения. По его словам, повышение пошлины будет эффективной мерой для сдерживания внутренних цен. «На сегодняшний день запасы сырья у переработчиков практически нулевые, соответственно, на переработчиках это никак не отразится. Не получится так, что они купили сырье по высокой цене и из-за падения стоимости масла из-за пошлины на экспорт они уйдут в минус. Последствием станет снижение цены для потребителя, у производителей масличных цены и доходность тоже снизятся. Но учитывая, что у них текущая доходность высокая, это для них некритично», — сказал он «Агроинвестору».



По словам Мальцева, динамика цен будет зависеть от стоимости сырья, которая, по оценке Масложирового союза, должна падать, «но этого не происходит, потому что сельхозпроизводители держат сырье и не продают значительные объемы». «На фоне всех этих событий Минсельхоз делает такие прогнозы. Если производители дальше будут так себя вести, будет увеличена пошлина. Кроме того, тактика сельхозпроизводителей по сдерживанию продаж, по нашим расчетам, в конце декабря — начале января приведет к тому, что остатки сырья будут больше, чем могут переработать существующие мощности, и мы впервые за много лет можем уйти с переходящими остатками масличного сырья в следующий сезон», — предупредил Мальцев.



В середине ноября вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и ФАС подготовить для правительства прогноз по внутренним ценам на сахар и растительное масло, а также предложения по их сдерживанию «с учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие». Представитель агроведомства тогда говорил РБК, что для сохранения стабильной ситуации на рынке сахара министерство рассматривает возможность введения тарифной квоты на ввоз сахара и сахара-сырца в 2022 году, а на рынке подсолнечного масла допускает возможность пересмотра «плавающей» пошлины.

