Аграрии не спешат продавать подсолнечник

У производителей подсолнечного масла низкие запасы сырья Pixabay

Цены на подсолнечник снова снижаются. На этой неделе средняя закупочная цена подсолнечника составила 32-33 тыс. руб./т в зависимости от региона — на 0,2-1 тыс. руб./т дешевле, чем неделей ранее. Цены продажи снизились на 0,1-1 тыс. руб./т до 33,8-35 тыс. руб./т, следует из данных портала oilworld.ru . На прошлой неделе подсолнечник подорожал на 550 руб. до 36050 руб./т: некоторым переработчикам пришлось повысить цены, поскольку они не смогли найти достаточного количества предложений после резкого падения цен неделей ранее, сообщал аналитический центр «СовЭкон».



«Сельхозпроизводители пока определенно не спешат продавать — мы видим некоторое увеличение предложения, но цены в основном остаются на старых уровнях. Сухая погода во время уборки помогает фермерам хранить урожай в хозяйствах», — отмечали аналитики центра.



Продавать подсолнечник сейчас неинтересно, подтвердил «Агроинвестору» управляющий «Агроторг Концерн Покровский» Максим Мишарев. На фоне высоких урожаев и фактического запрета экспорта — пошлина на вывоз подсолнечника составляет 50%, но не менее $320/т — цены на внутреннем рынке активно снижаются и сейчас варьируются в пределах 35-40 тыс. руб./т.



«У нас есть элеваторы, рассчитанные на длительное хранение урожая, что позволяет нам ожидать более удачной рыночной конъюнктуры», — сказал он. В этом сезоне концерн собрал 23,5 тыс. т подсолнечника при средней урожайности 25,7 ц/га. Из-за летней засухи на Кубани урожай оказался ниже ожидаемого, соответственно, себестоимость для сельхозпроизводителей Юга — выше, отмечает Мишарев.



В хозяйствах группы «Сюкден» в Пензенской и Липецкой областях урожай подсолнечника оказался ниже на 13% и 15% соответственно по сравнению с показателем 2020 года. Финансовый директор группы Глеб Тихомиров отмечает, что в начале ноября цены на подсолнечник были привлекательными. Компания продала около 35% урожая по средней цене 40,2 тыс. руб./т для рядового подсолнечника и 44 тыс. руб./т FCA высокоолеинового. Сейчас «Сюкден» остановил продажи из-за падения цены на рядовой подсолнечник до 36 тыс. руб./т, что на 12% ниже, чем месяц назад. При этом компания опасается дальнейшего уменьшения цен из-за роста пошлины на масло. «Сейчас заводы испытывают острую потребность в сырье, поскольку крупные производители не спешат с продажами, а мелкие уже продали подсолнечник по более низкой цене из-за проблем с хранением и сушкой семян», — добавляет Тихомиров.



У производителей подсолнечного масла низкие запасы сырья, поскольку аграрии придерживают продажи масличных, сказал исполнительный директор, член совета директоров ГК «Эфко» Сергей Иванов на организованном газетой «Ведомости» «Аграрном форуме России». По его словам, в прошлом году в этом время у компании был запас сырья на три-четыре месяца, сейчас же у всех переработчиков запасы на одну-две недели. Желание сельхозпроизводителей больше заработать понятно, отметил Иванов, однако нужно помнить, что в балансе растительных масел наша страна экспортоориентированная, и может случиться так, что некуда будет их продавать.



«Мы столкнулись с тем, что поставщики масличных не хотят продавать сырье. Это связано с тем, что сейчас сельхозпроизводителям не нужны деньги, — рассказал гендиректор «Русагро» Максим Басов в ходе онлайн-конференции, посвященной финансовым результатам группы за три квартала и девять месяцев 2021 года. — Многие небольшие компании, которые доминируют на рынке подсолнечника, имеют психологию невыхода в деньги. Российский крестьянин предпочитает быть в товаре, потому что много неопределенности: он не знает, как ему поступить с большими деньгами, в какой валюте их держать, в каком банке, что покупать, если техника уже куплена, машины куплены, поэтому он предпочитает оставшиеся деньги держать в сырье». По мнению Басова, в феврале, когда аграрии начнут активно готовиться к посевной, может быть массовый сброс сырья, и тогда на рынке появится огромное количество подсолнечника, который, возможно, уже нельзя будет переработать.



Агрохолдинг «Степь» уже продал весь урожай подсолнечника — более 95 тыс. т — по «приемлемым ценам», рассказал «Агроинвестору» гендиректор компании Андрей Недужко. «Доходность подсолнечника оцениваем как удовлетворительную. Себестоимость урожая была сформирована до серьезного повышения цен на средства производства в 2021 году. В текущем сезоне мы не ожидаем роста закупочных цен на подсолнечник. Полагаю, что в следующем сезоне цена на него увеличится в результате существенного повышения себестоимости», — прокомментировал он.

