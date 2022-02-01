Выручка «Агросилы» увеличилась до 47,6 млрд рублей

Среди точек роста агрохолдинга — развитие экспорта и онлайн-торговли «Агросила»

Выручка холдинга «Агросила» по итогам прошлого года составила 47,6 млрд руб., что на 3% больше, чем в 2020-м. Об этом гендиректор компании Светлана Барсукова рассказала в ходе онлайн пресс-конференции. «Нам приходилось работать в новых условиях, в том числе, ужесточенных требований со стороны контролирующих органов, поэтому такой результат мы оцениваем как положительный», — подчеркнула Барсукова.



Рост выручки на отдельных предприятиях холдинга был более существенным. Так, выручка компании «Челны-Бройлер» увеличилась на 25%, у «Агросила-Челны МПК» - на 26%, «Агросила-Молоко» нарастила выручку на 8%, «Актанышское ХПП» (реализация муки, комбикормов, масла) — на 26%. При этом выручка «Заинского сахара» по итогам 2021 года оказалась на 800 млн руб. меньше, чем годом ранее и составила 6 млрд руб. Положительную динамику обеспечила реализация бизнес-стратегии предприятий в области оптимизация бизнес-процессов, расширение рынков сбыта по птице и сахарной продукции, в том числе развитие экспорта, а также инновации в области земледелия и цифровизация растениеводства.



На развитие своих проектов в 2021 году «Агросила» направила 3,9 млрд руб. На эти средства были куплены новые сельхозмашины и проведена модернизация производства по всем направлениям деятельности холдинга: в растениеводстве, животноводстве и переработке. В числе крупных проектов, которые были реализованы в прошлом году, — производство полутвердых и рассольных сыров. «Сейчас производство рассольных сыров работает в тестовом режиме, и мы ждем поступления оборудования для изготовления полутвердых сыров», — уточнила Барсукова.



Чтобы быть конкурентной, в прошлом году «Агросила» научились быстро реагировать на вызовы, которые возникают на рынке. В их числе — онлайн-торговля: сегодня потребители все чаще предпочитают заказывать продукты онлайн, а не ходить за ними в магазины. «Наш холдинг начал активно взаимодействовать с онлайн-площадками, в частности, Ozon, Wildberries, «Яндекс Лавка», «Самокат». Там представлены продукты питания, которые производят наши предприятия. Ми увеличили реализацию продукции на этих площадках в 11 раз относительно прошлого года, когда только начинали с ними работать», — поделилась Барсукова. «Агросила» развивает и собственную одноименную торговую сеть. Сейчас на нее приходится 9% от общего объема продаж продукции холдинга, в этом году показатель планируется увеличить до 12%.



Также за прошлый год агрохолдинг увеличил экспорт на 159% до $6,1 млн. На внешние рынки было поставлено 9 тыс. т продукции. По словам Барсуковой, приоритетные направления экспорта для «Агросилы» - Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Компания экспортирует продукцию почти всех основных категорий: мясо птицы, молочную продукцию, сахар, а также продукцию глубокой переработки. Особенно существенно в 2021 году удалось нарастить объемы отгрузок за рубеж колбас и готовой молочной продукции.



В 2022 году «Агросила» планирует инвестировать в проекты более 5 млрд руб. «Сосредоточимся на производстве полутвердых и рассольных сыров, строительстве второй очереди молочного комплекса «Азнакай», расширении линейки полуфабрикатов из мяса птицы, а также реконструкции и модернизации мощностей элеваторов и сахарного завода», — прокомментировала Барсукова.

