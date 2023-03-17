Производитель сыров «Кабош» откроет фирменные магазины в Москве и Санкт-Петербурге

Ассортимент будет включать сыры и овощи, в перспективе — выпечку «Кабош»

Крупный производитель сыров «Кабош» запланировал открытие фирменных магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Это следует из вакансии руководителя розничной сети, опубликованной «Кабош» на HeadHunter. Гендиректор и владелец группы Дмитрий Матвеев сказал «Коммерсанту», что в этом году планируется открыть по пять магазинов площадью до 50 кв. м в спальных районах Москвы и Санкт-Петербурга. Ассортимент будет включать сыры и овощи, в перспективе — выпечку. По словам Матвеева, собственная розница позволит представить более широкий ассортимент продукции, чем тот, что поставляется в крупные торговые сети, которые активно увеличивают долю СТМ, что сокращает возможности для производителей с собственными брендами.



Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков говорит, что формат фирменных магазинов производителей продуктов питания имеет свой потенциал и востребованность на российском рынке. По его мнению, целесообразно рассматривать инвестиции в фирменную сеть тем компаниям, которые имеют экспертные знания, ассортимент упакованных, готовых к продаже изделий мясной, рыбной, молочной, хлебопекарной продукции. Эти категории на практике показывают возможность создания жизнеспособных торговых точек с фирменным наименованием производителя. «Если нет возможности предложить готовый фасованный продукт и нет специалистов с опытом построения рентабельной розницы, то рациональней использовать другие каналы реализации продукции», — прокомментировал «Агроинвестору» Востриков.



Фирменные магазины для производителей продуктов питания — это возможность увеличить финансовую стабильность на рынке, получить дополнительную доходность для развития предприятия, продолжает он. Также потребитель доверяет подобному формату, так как считает, что в фирменном магазине представлена более свежая продукция, поскольку компания дорожит своей репутацией.



Среди рисков такого формата продаж Востриков отмечает необходимость существенных инвестиций в открытие торговых точек, сложность с поиском свободных проходных мест под магазин, отсутствие у производителей опыта в торговле и дороговизна профессионалов, задействованных в крупном розничном бизнесе, выстраивание не оптимальной логистики и просчеты в планограммах, высокий уровень конкуренции с федеральными сетями и другие специфичные подводные камни розничной торговли, которые зачастую не приводят к построению самоокупаемого розничного направления производителя. «Всегда надо помнить, что нет бизнеса, который не приносил бы прибыль — есть плохо организованный бизнес», — добавляет он.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев говорит, что собственные фирменные магазины — неплохая возможность поддержать локальных производителей, если речь о небольшой региональной сети или одиночных торговых точках. Сетевые проекты в федеральном масштабе требуют серьезных финансовых вложений и небольшим производителям будут не под силу, считает он. «В этом смысле федеральные торговые сети — универсальный партнер как для крупных, так и небольших производителей», — говорит Караваев. Так, для малых сельскохозяйственных производств в крупной сетевой рознице предусмотрены разные формы сотрудничества. Также ведущие ритейлеры развивают агрегаторы фермерской продукции, которые позволяют организовать широкий сбыт сразу по всем каналам продаж крупных розничных компаний.



Доля отечественных агропроизводителей в федеральной рознице уже выросла более чем на 20% в прошлом году и продолжит увеличиваться в обозримом будущем, прокомментировал «Агроинвестору» Караваев. По его словам, крупный ритейл усиленно инвестирует в технологии, расширяющие доступ российских сельхозпроизводителей на полки и онлайн-витрины. «Будущее за синергией агропроизводителей с федеральным ритейлом, а фирменная розница будет выступать, скорее, дополнительным каналом продаж, в том числе выполнять имиджевую функцию», — считает он.



Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сказал «Коммерсанту», что не всем узкоспециализированным сетям удается сформировать в своих магазинах достаточный поток клиентов. По его словам, сильные сети работают в сегменте алкомаркетов, пивных, мясных магазинов, пекарен и магазинов кондитерских изделий, а успешных сетей магазинов молочной продукции — единицы. Однако при эффективной работе молочная категория может быть базисом для создания полноценного магазина формата «у дома».



Псковский вертикально-интегрированный холдинг «Кабош» по итогам 2021 года выпустила 6,1 тыс. т продукции, что позволило ему занять 18-е место среди крупнейших производителей сыров в России, следует из рейтинга Milknews, «Союзмолока» и Streda Consulting. По собственной информации, земельный банк компании превышает 40 тыс. га, 20 тыс. коров производят более 200 т молока в сутки, а выпуск сыра составляет до 30 т/сутки.



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