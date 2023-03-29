Снижение цен на сырое молоко может спровоцировать спад его производства

Снижение цен особенно болезненно на фоне роста себестоимости производства Е. Разумный

Оптовые цены на сырое молоко резко снизились в марте. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров трех компаний-производителей. По словам одного из них, цены на сырье по сравнению с декабрем-январем упали на 5-6 руб. Другой уточнил, что сырое молоко подешевело на 15%, до 32-33 руб. за 1 кг и «это нездоровая ситуация для рынка». Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко подтвердил изданию: тренд на снижение цен на сырое молоко действительно есть.



По словам топ-менеджера одной агропромышленной группы, падение цен связано с излишним предложением сырого молока — на начало 2023 года профицит составлял 1,7-2 млн т. Он говорит, что молочные заводы не могут переработать такой объем продукции, поэтому и начали снижать закупки. Мощности хранения этих предприятий не позволяют нарастить запасы продукции сравнительно длительного срока годности и биржевых товаров — сыров, масла и сухого молока.



Из-за этого у крупных производителей молока начала снижаться маржа, сказал собеседник издания в одной из компаний. Некоторые торгуют «на грани рентабельности», добавил другой собеседник. Президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Башмачникова сказала «Ведомостям», что давление переработчиков на фермеров действительно есть, а если так продолжится и дальше, то некоторые хозяйства могут обанкротиться. Источник издания в одной из компаний допускает, что небольшие хозяйства «будут вынуждены пустить скот под нож» и уйти с рынка.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что снижение цен на сырое молоко действительно есть, оно связано с коррекцией под спрос. Кроме того, скоро начнется сезон «большого молока», напоминает он. По словам Груздева, нынешнее снижение цен пока не критично, но сложно прогнозировать, что будет дальше.



Представитель «ЭкоНивы» сказала «Агроинвестору», что компания не может комментировать действующие контракты с покупателями. При этом только за последние несколько месяцев в секторе отмечается продолжающийся рост основных операционных и общехозяйственных расходов, включая подорожание запчастей, ветпрепаратов и увеличение расходов на семя быков. Все это может негативно сказаться на рентабельности молочного животноводства, особенно у небольших хозяйств, бизнес которых не стандартизирован.



Одним из драйверов роста для отечественной молочной отрасли может и должен стать экспорт, причем не только биржевых товаров (сухое обезжиренное молоко, сливочное масло, сухая сыворотка), но и готовой молочной продукции, предназначенной для конечного потребителя, уверена представитель «ЭкоНивы». Благодаря качеству российского молока и комфортному курсу рубля к основным мировым валютам у России есть все шансы стать одним из основных поставщиков широкого спектра молочной продукции на мировые рынки, и этим нужно непременно воспользоваться.



В январе «Агроинвестор» писал, что цены производителей сырого молока в России в течение первого полугодия 2023 года могут снизиться на 5%. Чтобы ограничить такую динамику, необходимо стимулировать экспорт, который зависит от валютного курса. Об этом на XIV съезде Национального союза производителей молока («Союзмолоко») говорил гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев. По его словам, причиной падения цен является снижение потребления молока в 2022 году, и, как следствие, образование на рынке избыточного сырья.



В начале марта гендиректор Нижегородского молочного союза Николай Трофимов говорил порталу MilkNews, что в регионе среди производителей молока есть предприятия, которые уже по итогам прошлого года отработали с убытками, и если ситуация со снижением цен будет усугубляться, они просто уйдут с рынка и, например, начнут заниматься растениеводством. «Новые инвесторы на их место прийти могут, но ресурсы, земля и люди будут утеряны безвозвратно», — предупреждал он. Советник президента «ОСП агро» (Московская область) Магомед Чурилов тогда отмечал, что себестоимость производства молока относительно прошлого года выросла с 28-29 руб./кг до 33-34 руб./кг и почти сравнялась с отпускной ценой.

