«Союзмолоко»: в течение пары месяцев молочной отрасли удастся найти баланс

За первые два месяца прирост производства товарного молока составил 7% М Стулов

Сейчас в молочной отрасли складывается непростая ситуация с точки зрения ценового и объемного балансов, но в течение пары месяцев удастся найти баланс. Об этом на конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» сказал гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Однако важно, чтобы этот баланс обеспечивал доходность. «Запас маржинальности прошлого года есть. А он был одним из самых лучших за последние 10 лет с точки зрения доходности и для молока-сырья, и для переработки», — отметил он.



Чтобы понимать, почему происходит разбалансировка, нужно проанализировать ситуацию за последние два года, продолжает Белов. «Турбулентность в макроэкономике — мы все это знаем, но специфика нашего рынка заключалась в том, что 2021 год был достаточно непростым: при довольно вялом спросе резко выросла себестоимость производства, переработки, и этот рост не был компенсирован ни ценой на ферме, ни повышением цены на полке. Поэтому 2021 год был достаточно сложным», — напомнил Белов. В результате темпы роста производства товарного молока и переработки снизились.



2022 год, несмотря ни на что, был годом восстановления: цены на ферме и на полке отыграли увеличение себестоимости, а хорошие финансовые результаты приводят к росту активности. В результате прошлый год характеризовался тем, что поголовье КРС почти не сократилось, хотя ранее производство молока росло за счет увеличение продуктивности и сокращения поголовья. «То есть доили всех, кого можно было доить. Спрос был достаточно стабильный <...>. Многие формировали запасы, а сети и переработчики принимали практически любые цены просто для того, чтобы производить, чтобы был продукт», — говорит Белов. Плюс, хороший урожай, неплохое качество кормов по сравнению с 2021 годом. В результате в 2022-м прирост производства товарного молока составил 3,5%.



Однако спрос стагнирует, и к концу 2022 года отрасль столкнулась с ростом производства и запасов на десятки процентов по отношению к 2021-му. По словам Белова, эти факторы должны были отразиться на рынке еще в прошлом году, но импорт упал почти на 8%. В молочном эквиваленте объем падения импорта был практически равен росту производства товарного молока внутри страны. Этот фактор и балансировал рынок в прошлом году.



Но сейчас это обстоятельство практически перестало действовать, отметил Белов. По его словам, за первые два месяца прирост производства товарного молока составил 7% (примерно 200 тыс. т в молочном эквиваленте), в среднем за последние годы показатель был на уровне 3-3,5%. «В годовом эквиваленте это получается около 1,2 млн т, стандартный прирост в последние годы — 800 тыс. т, то есть молока много. С другой стороны — спроса как такового нет, запасы у тех, кто снимал излишки с рынка традиционно, — производители сухого молока, сыра — достаточно большие. Возможности корректировать объемы за счет импорта очень ограничены, потому что из третьих стран он практически обнулился», — говорит Белов. По его словам, невысокий курс рубля будет способствовать экспорту даже несмотря на низкие мировые цены, но это процесс длительный.



Если январь-февраль еще были более или менее стабильными, то в марте начались тактические, довольно существенные корректировки на рынке, продолжает эксперт. «Пошла довольно существенная корректировка цен на сырье. Я думаю, что это приведет к определенным корректировкам с точки зрения объемов производства, и, конечно, по итогу года мы не выйдем на 7% роста по товарному молоку. Думаю, что ситуация приведет к ускоренной выбраковке того самого скота, который не выбраковывался в прошлом году, оптимизации рационов, чтобы снизить себестоимость и немножко — объемы производства, чтобы они не так давили на рынок <...>. Текущий момент нужно просто пережить, пережить всем вместе», — говорит Белов.



Несмотря ни на что, по его словам, заявленные ранее проекты, в том числе и крупные, продолжают реализовываться. Эксперт также считает, что производство сырого молока — один из немногих секторов в сельском хозяйстве, у которого есть потенциал роста. Он связан с продолжением модернизации и изменении структуры производства: порядка 40% молока в России производится на фермах, которые не являются новыми или даже модернизированными. Белов считает, что в этом году даже возможно небольшое увеличение инвестиций по сравнению с 2022-м.



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