С 2017 года себестоимость производства сырого молока выросла почти на 46%

В последние годы отмечается рост цен на средства производства Dairymaster

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в феврале 2023 года составил 97,2%. Это на 2,8% ниже, чем месяцев ранее и на 1,3% меньше, чем в феврале 2022 года, сообщает портал Milknews со ссылкой на данные аналитического центра «Союзмолока». Аналитики считают, что уменьшение себестоимости связано с сокращением затрат на корма и дизельное топливо. В то же время повышение тарифов на электроэнергию, рост затрат на оплату труда и общую инфляцию, а также осложнение поставок импортных средств производства мешают снижать операционную себестоимость молока.



Однако в сравнении с началом 2017 года себестоимость производства молока в феврале 2023-го, по предварительным данным «Союзмолоко», была на 45,9% выше. В январе текущего года — на 50,1% выше. При этом средние закупочные сопоставимые цены на сырое молоко за период с января 2017 года по февраль 2023-го выросли на 26,6%, а годовой темп увеличения абсолютных уровней цен составил 9% (февраль 2023 года к февралю 2022-го). С учетом этих данных, цена товарного молока в феврале 2023 года составила 34,6 руб./кг без НДС (3,4% жир, 3% белок), что на 0,2% ниже, чем в январе этого года.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что себестоимость производства молока возрастала по ряду причин: цена на дизельное топливо в 2021 году увеличилась на 27%, а в 2022-м снизилась только на 2%; цены на электроэнергию для сельхозтоваропроизводителей стала выше на 6% в 2021 году, и на 9% — в 2022-м; цены на премиксы для КРС в 2021 году увеличились на 54%, но в 2022-м произошло снижение на 20%.



Кроме того, в 2021 году азотные и калийные удобрения подорожали на 85% и 146%, и снизились в цене в 2022 году только на 20% и 6% соответственно. «Важно учитывать, что цены на ветпрепараты в прошлом году возросли в среднем на 22%, а на некоторые позиции цены удвоились», — отметила она. Петрова предполагает, что себестоимость производства сырого молока продолжит повышаться, что связано прежде всего с санкционным давлением и последствиями роста цен на сельхозтехнику и комплектующие. Кроме того, Петрова напомнила, что в производственной цепочке молока существенная доля зарубежных компонентов, а значит отрасль существенно зависит от возможности поставлять их в Россию.



Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко сказал «Агроинвестору», что в последние годы в молочном секторе наблюдался значительный рост себестоимости на фоне увеличения цен на средства производства. Однако высокие показатели продуктивности и операционной эффективности в молочных комплексах «Степи» позволяют компании удерживать приемлемую рентабельность для развития. Он отметил, что сейчас себестоимость производства и цены на молоко стабилизировались, в ближайшее время не ожидается их существенного изменения.



Индекс RMCI был создан «Союзмолоко» в 2017 году для снижения волатильности и повышения предсказуемости на молочном рынке. Расчет производится с помощью экономико-математической модели, которая оценивает изменения себестоимости производства сырого молока и ключевых статей затрат. Сейчас производители и молокоперерабатывающие предприятия используют индекс для повышения своей экономической устойчивости.



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