Потенциал инвестиций в переработку молока​ для внутреннего рынка почти исчерпан

Сейчас нужно экспортировать сухое молоко, масло, сыры и технические ингредиенты​ Pixabay

Потенциал инвестиций в выпуск потребительских молочных продуктов, ориентированных на внутренний рынок, скорее всего, исчерпан. Об этом сказал управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». По его словам, с учетом динамики доходов населения внутренний рынок уже насыщен, и даже стоит вопрос переизбытка сырья. Поэтому компаниям нужно ориентироваться на экспорт, считает он.



По словам Груздева, в последние 10 лет переработка молока была одним из основных объектов инвестиций, суммарно за это время в нее было вложено почти 400 млрд руб. или 15-20% от всех инвестиций в переработку и производство пищевой продукции. «С введения продэмбарго в 2014 году мы занимались самообеспечением. Все инвестиции были направлены на то, чтобы насытить внутренний рынок, на котором открылись ниши после ухода импортной продукции», — напоминает Груздев. По его словам, индустрия шла по легкому пути: начиная с производства самого простого и маржинального (десерты и мороженое) и заканчивая самым сложным и инвестиционно емким (сыры, творог).



Эксперт говорит, что поддерживающие инвестиции, направленные на повышение эффективности, модернизацию текущего парка оборудования, внедрение каких-то новых решений в упаковке, маркетинге всегда будут. «Нулевой уровень инвестиций в отрасли невозможен», — добавляет он. Однако, по его мнению, если смотреть стратегически на ситуацию в отрасли, то «на самом деле инвестировать уже не во что».



В связи с этим очевидны две тенденции для отрасли. Первая — консолидация, так как сейчас топ-20 переработчиков занимают только около 30% рынка. Пойдет она, скорее всего, эволюционным путем, так как масштабы игроков не позволяют совершать крупные сделки M&A. Вторая тенденция — смена парадигмы развития отрасли от насыщения внутреннего рынка к экспортной ориентации. Экспорт есть и сейчас, в прошлом году поставки на внешние рынки составили около $500 млн, но шли они преимущественно в страны ближнего зарубежья, вывозились в основном готовые продукты. Если же говорить о кардинальных изменениях, то вывозить нужно commodity — сухое молоко, масло, сыры и технические ингредиенты.



Новый виток инвестиций в эти продукты начался несколько лет назад, и сегодня сыворотка для России — один из ключевых и потенциально наиболее интересных продуктов для экспорта, так как ее себестоимость и ценовая конъюнктура позволяют конкурировать на внешних рынках. «Сейчас есть определенные вопросы к стоимости логистики, аттестации предприятий и т. д. , но в принципе это преодолимо, вопросы достаточно технические. Экспорт сыворотки в ближайшие годы точно будет расти», — уверен Груздев.



Но, с другой стороны, commodity — продукт низкомаржинальный, хотя и есть позиции с нормальной добавленной стоимостью (сухое молоко для детского питания, например). «Но это продукт, который делается на масштабе, себестоимости и с небольшой доходностью. Здесь у нас есть вопросы к себестоимости сырья, хотя при определенном курсе рубля, как, например, сегодня, у нас нормальная себестоимость по молоку для конкуренции на мировом рынке. Но пока еще есть над чем работать», — сказал Груздев. Он также добавил, что запас по оптимизации себестоимости сырого молока еще есть, но на это нужно время.



По словам Груздева, глобальный рынок за последние 15 лет прошел две стадии, и Россия пока приближается только к первой из них — техническим ингредиентам — это молочные белки и другие компоненты из молока. «Мы только входим в эту индустрию, учимся в ней работать <...>. Например, нашумевший проект “Молвеста” по глубокой переработке молока», — говорит Груздев. Следующий этап для мировой индустрии — минорные компоненты: когда молоко делят не на базовые компоненты, а на аминокислоты, конкретные виды белков. Это сырье не только для пищевой индустрии, но и для фармацевтики, косметологии, специализированного питания.



Однако для того, чтобы работать с этими компонентами, нужны огромные масштабы производства: сейчас в стране крупнейшие заводы перерабатывают 1-2 тыс. т молока в сутки, а нужны заводы-миллионники. По словам Груздева, самые оптимистичные игроки отрасли говорят, что такие предприятия появятся в России через пять-семь лет. Он считает, что нет иного способа утилизировать огромные объемы сырья и в дальнейшем реализовывать потенциал молочной отрасли. «Все начинается с маленьких проектов, и проект “Молвеста” — хороший первый шаг», — считает Груздев.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

