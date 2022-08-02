«ЭкоНива» начала реализацию инвестпроекта в Самарской области

Размеры субсидий из областного бюджета при необходимости также будут пересмотрены, заверил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. «Проект по развитию молочного и мясного животноводства очень важен для нас. И мы рассчитываем не только на экономический эффект, но и на социальный. Современные животноводческие комплексы — это жизнь села, рабочие места, занятость, новые технологии. Мы готовы продолжать оказывать всемерную поддержку реализации проекта», — отметил он. В частности, речь идет о строительстве дорог и оформлении земельных участков. Кроме того, инвестор может претендовать на субсидирование закупки поголовья КРС, помощь в покупке сельскохозяйственной техники.
«Северная Нива Самара» (структура «ЭкоНива-АПК Холдинг»), правительство Самарской области и администрация Клявлинского района подписали инвестиционный меморандум о строительстве молочного животноводческого комплекса в августе 2020 года, писал «Агроинвестор». Тогда стоимость проекта оценивалась в 4,65 млрд руб., начинались работы по проектированию комплекса и формированию кормовой базы.
Перед тем как заключить соглашение, региональное правительство, областной Минсельхоз и агрохолдинг провели большую подготовительную работу: компании представили несколько потенциальных площадок для размещения животноводческих ферм, сообщили о преимуществах реализации бизнес-проектов в Самарской области, преференциях для инвесторов, гарантиях господдержки, уточняется в сообщении областного правительства. На выбор региона также повлияло его удобное расположение по отношению к уже действующим комплексам агрохолдинга в соседних областях, наличие мощностей по переработке молока, традиционно высокий спрос на молочные продукты.
«ЭкоНива» - один из крупнейших агрохолдингов России. Компания работает в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае. Кроме приоритетного молочного направления в сферу деятельности холдинга входят растениеводство, производство семян, мясное животноводство, переработка сельхозпродукции и агротуризм.
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