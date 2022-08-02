«ЭкоНива» начала реализацию инвестпроекта в Самарской области

Изначально в проект планировалось вложить около 5,5 млрд рублей Е. Разумный

», крупнейший России производитель молока-сырья, начала подготовительные работы и расчистку участка для строительства животноводческого комплекса в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Компания планирует создать три фермы с численностью поголовья не менее 3550 животных и площадками для выращивания молодняка на 5100 голов. Изначально в проект планировалось вложить около 5,5 млрд руб., теперь эта сумма увеличится.

Размеры субсидий из областного бюджета при необходимости также будут пересмотрены, заверил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. «Проект по развитию молочного и мясного животноводства очень важен для нас. И мы рассчитываем не только на экономический эффект, но и на социальный. Современные животноводческие комплексы — это жизнь села, рабочие места, занятость, новые технологии. Мы готовы продолжать оказывать всемерную поддержку реализации проекта», — отметил он. В частности, речь идет о строительстве дорог и оформлении земельных участков. Кроме того, инвестор может претендовать на субсидирование закупки поголовья КРС, помощь в покупке сельскохозяйственной техники.



«Северная Нива Самара» (структура «ЭкоНива-АПК Холдинг»), правительство Самарской области и администрация Клявлинского района подписали инвестиционный меморандум о строительстве молочного животноводческого комплекса в августе 2020 года, писал «Агроинвестор». Тогда стоимость проекта оценивалась в 4,65 млрд руб., начинались работы по проектированию комплекса и формированию кормовой базы.



Перед тем как заключить соглашение, региональное правительство, областной Минсельхоз и агрохолдинг провели большую подготовительную работу: компании представили несколько потенциальных площадок для размещения животноводческих ферм, сообщили о преимуществах реализации бизнес-проектов в Самарской области, преференциях для инвесторов, гарантиях господдержки, уточняется в сообщении областного правительства. На выбор региона также повлияло его удобное расположение по отношению к уже действующим комплексам агрохолдинга в соседних областях, наличие мощностей по переработке молока, традиционно высокий спрос на молочные продукты.



«ЭкоНива» - один из крупнейших агрохолдингов России. Компания работает в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае. Кроме приоритетного молочного направления в сферу деятельности холдинга входят растениеводство, производство семян, мясное животноводство, переработка сельхозпродукции и агротуризм.



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