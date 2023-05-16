разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Компания «Урожай» построит в Башкирии молочную ферму за 1,1 млрд рублей

Ежегодно там планируется производить 5,2 тысячи тонн молока

| Агроинвестор |

Проект будет реализован поэтапно до конца 2026 года
Проект будет реализован поэтапно до конца 2026 года

ГК «Урожай» намерена построить молочную ферму в Башкирии. Животноводческий комплекс на 2 тыс. голов КРС будет расположен в Стерлитамакском районе республики, на его создание будет потрачено 1,1 млрд руб. Проект был одобрен на «Инвестчасе», сообщает РБК со ссылкой на заявление учредителя компании Радика Рафикова.  

В ходе реализации проекта будут возведены коровники, доильно-молочный блок, фидлот, санпропускник, родильное отделение, навозохранилища и другие объекты. Проект будет реализован поэтапно до конца 2026 года. По словам Рафикова, ежегодно на новой ферме планируется производить 5,2 тыс. т молока и реализовывать по 200 голов молодняка. При запуске проекта будет создано 33 рабочих места.

Строительство молочной фермы планируется начать со следующего года, рассказал Рафиков РБК. По его словам, количество коров в перспективе будет доведено до 10 тыс. голов. Он отметил, что спрос на вакансии в индустриальных фермах сейчас большой, это объясняется высоким уровнем автоматизации процессов в таких комплексах и тем, что, как правило, зарплата на них на 25-30% выше, чем на фермах старого типа.

Проект будет включен в число приоритетных, и компания сможет претендовать на ряд преференций. Власти окажут инвестору содействие в подборе и передаче земли в аренду без торгов для выращивания кормовых культур для создания кормовой базы для фермы. ГК «Урожай» уже реализует проекты по строительству молочных ферм в Аургазинском и Кармаскалинском районах Башкирии за 4,6 млрд руб., которые планируют сдать раньше заявленного срока. В будущем компания планирует построить еще несколько молочных ферм.

В 2020 году ГК «Урожай» ввела в эксплуатацию первую очередь животноводческого комплекса на 1,2 тыс. голов КРС. Республика оказала поддержку проекту, предоставив займы через Региональный фонд, сообщала пресс-службе правительства Башкирии. По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова, с выходом комплекса на проектную мощность Башкортостан сможет производить большие объемы товарного молока, а в республике появится современный центр компетенций по развитию молочного стада.

В состав ГК «Урожай» входят «Молочные фермы “Урожай”», «Сельскохозяйственное предприятие «Урожай» и «Урожайагроинвест». Как пишет РБК, самое прибыльное из них СП «Урожай» — по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, в 2022 году компания получила чистую прибыль в размере 938 млн руб. при выручке 3,6 млрд руб. Как ранее сообщал РБК, в Башкирии к 2030 году планируют построить 50 молочных ферм. По словам Фазрахманова, индустриальные молочные фермы являются «самым верным вариантом эффективного хозяйствования в ближайшие годы».

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023
Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?

«Агротехника и технологии»

Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?
«Агроинвестор» №05, май 2023

Журнал

«Агроинвестор» №05, май 2023
Россия подтвердила статус нетто-экспортера. Третий год подряд вывоз продукции АПК превысил ее ввоз

«Агроинвестор»

Россия подтвердила статус нетто-экспортера. Третий год подряд вывоз продукции АПК превысил ее ввоз
Мясные лидеры не испугались санкций. Участники рейтинга крупнейших производителей продолжили наращивать выпуск мяса

«Агроинвестор»

Мясные лидеры не испугались санкций. Участники рейтинга крупнейших производителей продолжили наращивать выпуск мяса