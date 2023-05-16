Компания «Урожай» построит в Башкирии молочную ферму за 1,1 млрд рублей

Проект будет реализован поэтапно до конца 2026 года Т. Кулистикова

ГК «Урожай» намерена построить молочную ферму в Башкирии. Животноводческий комплекс на 2 тыс. голов КРС будет расположен в Стерлитамакском районе республики, на его создание будет потрачено 1,1 млрд руб. Проект был одобрен на «Инвестчасе», сообщает РБК со ссылкой на заявление учредителя компании Радика Рафикова.



В ходе реализации проекта будут возведены коровники, доильно-молочный блок, фидлот, санпропускник, родильное отделение, навозохранилища и другие объекты. Проект будет реализован поэтапно до конца 2026 года. По словам Рафикова, ежегодно на новой ферме планируется производить 5,2 тыс. т молока и реализовывать по 200 голов молодняка. При запуске проекта будет создано 33 рабочих места.



Строительство молочной фермы планируется начать со следующего года, рассказал Рафиков РБК. По его словам, количество коров в перспективе будет доведено до 10 тыс. голов. Он отметил, что спрос на вакансии в индустриальных фермах сейчас большой, это объясняется высоким уровнем автоматизации процессов в таких комплексах и тем, что, как правило, зарплата на них на 25-30% выше, чем на фермах старого типа.



Проект будет включен в число приоритетных, и компания сможет претендовать на ряд преференций. Власти окажут инвестору содействие в подборе и передаче земли в аренду без торгов для выращивания кормовых культур для создания кормовой базы для фермы. ГК «Урожай» уже реализует проекты по строительству молочных ферм в Аургазинском и Кармаскалинском районах Башкирии за 4,6 млрд руб., которые планируют сдать раньше заявленного срока. В будущем компания планирует построить еще несколько молочных ферм.



В 2020 году ГК «Урожай» ввела в эксплуатацию первую очередь животноводческого комплекса на 1,2 тыс. голов КРС. Республика оказала поддержку проекту, предоставив займы через Региональный фонд, сообщала пресс-службе правительства Башкирии. По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова, с выходом комплекса на проектную мощность Башкортостан сможет производить большие объемы товарного молока, а в республике появится современный центр компетенций по развитию молочного стада.



В состав ГК «Урожай» входят «Молочные фермы “Урожай”», «Сельскохозяйственное предприятие «Урожай» и «Урожайагроинвест». Как пишет РБК, самое прибыльное из них СП «Урожай» — по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, в 2022 году компания получила чистую прибыль в размере 938 млн руб. при выручке 3,6 млрд руб. Как ранее сообщал РБК, в Башкирии к 2030 году планируют построить 50 молочных ферм. По словам Фазрахманова, индустриальные молочные фермы являются «самым верным вариантом эффективного хозяйствования в ближайшие годы».



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