«Атлантис» вложит 2,6 млрд рублей в строительство завода по выпуску сыров и мороженого

«Атлантис» был крупнейшим поставщиком ресторанов McDonald’s до его ухода с российского рынка ГК «Атлантис»

ГК «Атлантис» планирует до 2025 года реализовать в Калининградской области несколько инвестиционных проектов, общие инвестиции составят 18,6 млрд руб. Об этом «Интерфаксу» сообщила заместитель председателя правительства области — министр сельского хозяйства Наталья Шевцова. Один из проектов — завод по переработке молока и производству молочной продукции за 2,6 млрд руб.



По ее словам, мощность нового завода превысит 65 тыс. т готовой продукции в год. Там будут выпускаться сыры, мягкое мороженое, молочные коктейли. На предприятии будет создано не менее 340 рабочих мест. Ежегодные налоговые отчисления оцениваются в 233 млн руб. Шевцова сказала «Интерфаксу», что потребности нового завода в молоке для переработки при выходе на полную мощность составят 150 тыс. т или до 500 т в сутки. «С учетом того, что “Атлантис” не занимается молочным животноводством, это открывает дополнительные возможности для компаний, которые уже специализируются на этом направлении или могут им заняться», — отметила зампред правительства.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что в последние несколько лет объемы производства сырого молока в Калининградской области увеличивались, достигнув в 2022 году 155,1 тыс. т в сельхозорганизациях (+4% к 2021 году). Тем не менее, регион остается по-прежнему дефицитным. «Поэтому у нового завода при выходе на проектную мощность в 150 тыс. т могут возникнуть сложности с сырьем. На данный момент крупнейшим переработчиком молока в Калининградской области является “Залесский фермер”, который перерабатывает в год менее 60 тыс. т», — говорит она.



По оценке Петровой, спрос на такую молочную продукцию как сыры и мороженое будет сохраняться, но сейчас он начал меняться. «Это значит, что сегодня при строительстве нового предприятия необходимо учитывать тенденции развития рынков сыра и мороженого, включая планы конкурентов», — уверена Петрова.



«Атлантис» был крупнейшим поставщиком ресторанов McDonald’s до его ухода с российского рынка. В марте губернатор Калининградской области Антон Алиханов в видеообращении к жителям региона в Telegram-канале заявлял, что после ухода игроков, с которыми сотрудничала «Атлантис», компания продолжит работу и получит поддержку из областного бюджета. В апреле Алиханов сказал «Ведомостям», что правительство региона выделило 250 млн руб. субсидии «Атлантису» для завершения строительства молочного завода, который будет делать сырные палочки для Burger King и «Вкусно — и точка».



«Мы сильно переживали, когда закрылся McDonald’s, потому что крупнейший поставщик McDonald’s в России располагается в Калининградской области. Это группа компаний «Атлантис», где работает 1,6 тыс. человек, 10 млрд руб. инвестиций, огромные объемы производства. Поэтому уход McDonald’s для нас был крайне неприятным. Спасибо Burger King, которые увеличили объемы закупок у «Атлантиса» и заместили объемы McDonald’s. Теперь McDonald’s вернулся уже в новой ипостаси, и мы строим новые заводы, с учетом того, что у нас и Burger King покупает в больших количествах, и “Вкусно — и точка”», — пояснял глава региона.



Глава Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что на этом фоне у «Атлантиса» не должно быть проблем со сбытом продукции, компания будет поставлять ее в сегмент HoReCa.



Шевцова также рассказала «Интерфаксу», что «Атлантис» также планирует завершить проект по техническому перевооружению действующего и строительству нового завода по производству панировочных смесей. Это увеличит мощность предприятия до 47 тыс. т готовой продукции в год. Она будет востребована предприятиями по выпуску замороженных полуфабрикатов из рыбы, морепродуктов, мяса и сыра. Инвестиции в этот проект составят более 1 млрд руб. На заводе будет создано 185 новых рабочих мест.



Кроме того, компания планирует запустить вторую линию на заводе по производству замороженных полуфабрикатов из мяса птицы. Ее мощность составит 33 тыс. т готовой продукции в год. Первая линия была введена в 2021 году и ее мощность составляет 16,5 тыс. т в год. Проект должен быть завершен в 2024 году с общим объемом инвестиций почти 4 млрд руб. На заводе появится порядка 700 рабочих мест.



Самым крупным для «Атлантиса» станет проект по производству картофеля и выпуску из него готовых замороженных полуфабрикатов — картофеля фри и картофельных оладий общей мощностью 165 тыс. т в год. К 2025 году объем инвестиций составит 11 млрд руб. «Отмечу, что посадка специального семенного картофеля уже идет, а площадь сева в текущем году составит 1 тыс. га», — сказала Шевцова «Интерфаксу».



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