К 2024 году российские закваски могут занять 50% рынка

Производство молочных продуктов сильно зависит от импорта заквасок Е. Разумный

К 2024 году локализация производства отечественных заквасок в России достигнет 50%. Такой прогноз озвучила вице-премьер России Виктория Абрамченко в эфире телеканала «Россия-24». Она отметила, что сейчас приняты нормативные акты о льготном кредитовании ряда инвестиционных проектов, два из которых уже в работе. Благодаря их выходу на проектную мощность указанный уровень локализации производства будет достигнут. Абрамченко добавила, что сейчас российские закваски занимают 20% рынка.



Основатель крупнейшего производителя органических продуктов, компании «АгриВолга», Сергей Бачин в феврале говорил РБК, что главную обеспокоенность у производителей молочных продуктов вызывает зависимость от импортных заквасок. В первую очередь речь идет о биозаквасках — микробиологических составах, которые вызывают брожение и необходимы для производства кисломолочной продукции и сыров. «Сейчас 90% нашего рынка — это импортные закваски. У нас просто отсутствуют биофабрики для их производства. Есть экспериментальная биофабрика в Угличе и маленькие лаборатории, которые пытаются что-то сделать. Но они покрывают не больше 10%, а реально даже меньше от всего объема заквасок, которые требуются», — отмечал он.



О том, что «Угличская биофабрика» планирует запустить производство заквасок к 2025 году, сообщалось в феврале. Тогда пресс-служба Национального органического союза сообщала, что уже на первом этапе это предприятие обеспечит 25% потребностей российского рынка в заквасках. Предполагаемая мощность — 160 т бактериальных концентратов в год.



Объем инвестиций в строительство биофабрики, с учетом собственных и привлеченных средств, составит более 3 млрд руб. «Угличская биофабрика» планирует выпускать закваски и концентраты для производства сыров и кисломолочных продуктов (творог, сметана, ряженка, йогурт и др.). В частности, закваски будут использовать на Угличском сыродельно-молочном заводе, на территории которого и будет построена фабрики. Продукцию также будут использовать на заводе «АгриВолги» при производстве кисломолочной продукции бренда «Углече Поле».



Сейчас в Россию ввозится более 700 т заквасок зарубежного производства, из них 250 т — закваски прямого внесения, отмечала тогда директор ФГБНУ «Экспериментальная биофабрика» Нинель Сорокина, слова которой приводила пресс-служба Органического союза.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

