Компании-лидеры по производству мороженого увеличили долю рынка

В прошлом году себестоимость производства мороженого выросла на 30-40% М. Стулов

В 2022 году топ-20 лидеров по производству мороженого в России увеличили долю на рынке с 68% до 74%, они произвели 345 тыс. т продукции. Об этом говорится в рейтинге крупнейших производителей мороженого, который составили информационное агентство Milknews и Streda Consulting при поддержке Союза мороженщиков России и «Союзмолоко».



Согласно их данным, в рейтинге производителей вновь сменился лидер — первое место заняла ГК «Айсберри», потеснив прошлогоднего победителя, ГК «Ренна». Unilever опустился на третье место. ГК «Айсберри» по итогам 2022 года произвела 52,6 тыс. т мороженого, нарастив объемы выпуска на 8,6 тыс. т. По мнению экспертов, это произошло благодаря открытию новой фабрики и объединению с компанией «Петрохолод».



В то же время «Ренна» за год сократила выпуск с 50,4 тыс. т до 46,7 тыс. т. Unilever опустилась на третье место, сократив производство с 45 тыс. т до 39 тыс. т. Froneri (Nestle + R&R) — удалось немного нарастить объемы и удержать четвертое место. В пятерке лидеров также удержалась ГК «Русский Холод», несмотря на существенное падение объемов продаж.



Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что прошлый год был непростым для всей молочной индустрии, серьезным риском стало снижение спроса. Однако союз рассчитывает, что в этом году начнется его планомерное восстановление.



По словам заместителя гендиректора Союза мороженщиков России Натальи Уткиной, в прошлом году себестоимость производства мороженого выросла на 30-40%. В таких условиях уже в апреле производители вынуждены были начать повышать отпускные цены на продукцию. Параллельно стала снижаться покупательская способность населения, что не могло не сказаться на объемах продаж.



Тем не менее, Союз мороженщиков прогнозирует, что в 2023 году рост производства мороженого должен восстановиться и составить 5-10% по сравнению с 2022-м. «Консолидация отрасли набирает обороты, и небольшим игрокам становится все сложнее удерживать свои позиции на рынке, тем более в этом году в индустрии были завершены несколько крупных инвестпроектов, которые будут претендовать на свою долю рынка», — приводятся в сообщении слова гендиректора Streda Consulting Алексея Груздева.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что по итогам 2022 года в России было произведено 470 тыс. т мороженого, что на 10% ниже, чем в 2021-м. По ее прогнозам, в 2023 году рост объемов производства будет на уровне 5-7%. Это произойдет прежде всего потому, что будет наблюдаться снижение цен на сырое и сухое молоко, а также сливки, что позволит производителям предложить рынку конкурентоспособный десерт.



В прошлом году производители мороженого столкнулись с ростом цен на ингредиенты — от сухого молока (+4% к началу года) и сливочного масла (+9%) до сырого молока (12%), сливок (+26%), сахара (+3%), рассказала Петрова. Также существенно выросли в цене или оказались недоступными некоторые добавки, в том числе зарубежного происхождения. Себестоимость мороженого в ушедшем 2022 году возросла на 30%, отметила Петрова.



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