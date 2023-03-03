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Потребители экономят на растительных альтернативах. Как меняется спрос на аналоги молочной и мясной продукции

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Прошлый год оказался достаточно сложным для участников рынка растительных альтернатив молока и мяса: приходилось налаживать новые логистические цепочки, менять поставщиков сырья и работать в условиях неопределенности. Кроме того, спрос на такие продукты начал падать на фоне снижения доходов населения. Тем не менее отрасль успешно преодолевает все негативные факторы и, по мнению экспертов, продолжит свой рост в 2023-м


В 2022 году спрос на растительные продукты в России сильно разнился в зависимости от вида. Так, согласно исследованию аналитического агентства NielsenIQ, продажи самой крупной категории в этом сегменте (60% общего объема реализации) — охлажденных аналогов мяса на основе растительных белков — по итогам 10 месяцев в денежном выражении снизились на 70,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года. В то же время продажи замороженных аналогов значительно увеличились — рост составил 96,5% по итогам января — октября. Объем реализации растительного «мяса» длительного хранения прибавил 9,8%.

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