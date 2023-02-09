Unilever сообщила о риске прекращения деятельности в России

Компания владеет брендами мороженого «Магнат», Cornetto, «Золотой стандарт»

Британская группа Unilever допустила вероятность полного ухода из России. Об этом говорится в финансовом отчете компании за 2022 год. Там также сказано, что в российской «дочке» Unilever работают более 3 тыс. человек, этот бизнес обеспечивает 1,4% оборота группы и 2% ее прибыли. Стоимость заводов и прочих активов Unilever в России составляет около 900 млн евро. Согласно отчету, пока потенциальный урон остается неопределенным, поэтому есть риск, что компания не сможет продолжить деятельность в России. Это приведет к потерям оборота, дохода и к списанию активов, считают в компании.



В пресс-службе российского офиса компании сказали ТАСС, что пока предприятия в российских городах продолжают свою деятельность. «Позиция Unilever в России не изменилась. Предприятия Unilever в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы — операционную деятельность в стране, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж. Приоритетом компании остается обеспечение высокого качества и доступности своих товаров для российских потребителей», — сообщили агентству в пресс-службе.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что, по ее мнению, Unilever может пойти по пути реализации активов, разбивая их по бизнес-направлениям: бизнес будет разделен на несколько направлений и отдельно могут быть проданы бренды косметики, товаров личной гигиены, товаров для дома, продуктов питания. «Будет вполне логично, если бренд Knorr, под которым выпускаются приправы, крем-супы, овощные снеки и бульонные кубики, будет продан компании, специализирующейся в данном сегменте. Точно так же, как и направление мороженого может быть реализовано профильным производителям этого товара», — считает она. Петрова отметила, что сделка (если она произойдет) должна будет пройти одобрение ФАС, потому что суммарная доля брендов Unilever оценивается почти в 10%.



Согласно отчету компании, ее чистая прибыль по итогам прошлого года составила 7,64 млрд евро по сравнению с 6,05 млрд евро в 2021-м. Скорректированная операционная прибыль Unilever увеличилась с 9,64 млрд евро до 9,68 млрд евро. Оборот компании повысился на 14,5% до 60,07 млрд евро. Unilever зафиксировала рост продаж во всех категориях производимой продукции. В частности, выручка от продаж продуктов питания увеличилась на 6,1%. В отдельном сегменте производства мороженого продажи прибавили 14,8%.



В марте 2022 года Unilever сообщила о приостановке поставок своей продукции в Россию и из нее, а также урезала финансирование проектов на территории страны. Unilever уже продала свои активы по производству соусов (Calve, «Балтимор»), а также чайный бизнес (Lipton, Brooke Bond). Компания владеет брендами мороженого «Магнат», Cornetto, «Золотой стандарт», средств по уходу Dove, L’Oreal, Rexona и Axe, чистящих средств Domestos и Cif, а также другими продуктами. В мае прошлого года сообщалось, что Unilever может продать заводы мороженого «Инмарко» в Омске и Туле «Агрокомплексу» им. Н. И. Ткачева. Однако вскоре Unilever опровергла эту информацию.



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