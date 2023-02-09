разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Unilever сообщила о риске прекращения деятельности в России

Пока все заводы компании в стране продолжают работу

| Агроинвестор |

Компания владеет брендами мороженого «Магнат», Cornetto, «Золотой стандарт»
Компания владеет брендами мороженого «Магнат», Cornetto, «Золотой стандарт»

Британская группа Unilever допустила вероятность полного ухода из России. Об этом говорится в финансовом отчете компании за 2022 год. Там также сказано, что в российской «дочке» Unilever работают более 3 тыс. человек, этот бизнес обеспечивает 1,4% оборота группы и 2% ее прибыли. Стоимость заводов и прочих активов Unilever в России составляет около 900 млн евро. Согласно отчету, пока потенциальный урон остается неопределенным, поэтому есть риск, что компания не сможет продолжить деятельность в России. Это приведет к потерям оборота, дохода и к списанию активов, считают в компании.

В пресс-службе российского офиса компании сказали ТАСС, что пока предприятия в российских городах продолжают свою деятельность. «Позиция Unilever в России не изменилась. Предприятия Unilever в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы — операционную деятельность в стране, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж. Приоритетом компании остается обеспечение высокого качества и доступности своих товаров для российских потребителей», — сообщили агентству в пресс-службе.

Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «», что, по ее мнению, Unilever может пойти по пути реализации активов, разбивая их по бизнес-направлениям: бизнес будет разделен на несколько направлений и отдельно могут быть проданы бренды косметики, товаров личной гигиены, товаров для дома, продуктов питания. «Будет вполне логично, если бренд Knorr, под которым выпускаются приправы, крем-супы, овощные снеки и бульонные кубики, будет продан компании, специализирующейся в данном сегменте. Точно так же, как и направление мороженого может быть реализовано профильным производителям этого товара», — считает она. Петрова отметила, что сделка (если она произойдет) должна будет пройти одобрение ФАС, потому что суммарная доля брендов Unilever оценивается почти в 10%. 

Согласно отчету компании, ее чистая прибыль по итогам прошлого года составила 7,64 млрд евро по сравнению с 6,05 млрд евро в 2021-м. Скорректированная операционная прибыль Unilever увеличилась с 9,64 млрд евро до 9,68 млрд евро. Оборот компании повысился на 14,5% до 60,07 млрд евро. Unilever зафиксировала рост продаж во всех категориях производимой продукции. В частности, выручка от продаж продуктов питания увеличилась на 6,1%. В отдельном сегменте производства мороженого продажи прибавили 14,8%.

В марте 2022 года Unilever сообщила о приостановке поставок своей продукции в Россию и из нее, а также урезала финансирование проектов на территории страны. Unilever уже продала свои активы по производству соусов (Calve, «Балтимор»), а также чайный бизнес (Lipton, Brooke Bond). Компания владеет брендами мороженого «Магнат», Cornetto, «Золотой стандарт», средств по уходу Dove, L’Oreal, Rexona и Axe, чистящих средств Domestos и Cif, а также другими продуктами. В мае прошлого года сообщалось, что Unilever может продать заводы мороженого «Инмарко» в Омске и Туле «Агрокомплексу» им. Н. И. Ткачева. Однако вскоре Unilever опровергла эту информацию.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Премия «Агроинвестор года-2022»

Объявлены победители премии

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №02, февраль 2023

Журнал

«Агроинвестор» №02, февраль 2023
Агросектор снова переписали. Какие тенденции выявила сельскохозяйственная микроперепись

«Агроинвестор»

Агросектор снова переписали. Какие тенденции выявила сельскохозяйственная микроперепись
Требования по английскому праву. Как взыскать неустойку за просрочку платежа по контракту GAFTA

«Агроинвестор»

Требования по английскому праву. Как взыскать неустойку за просрочку платежа по контракту GAFTA
«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023
От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года

«Агротехника и технологии»

От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года