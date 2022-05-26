«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева может купить заводы мороженого Unilever

Unilever выпускает мороженое под марками Cornetto, «Золотой стандарт», «Магнат» и др. М. Стулов

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, принадлежащий семье экс-губернатора Краснодарского края и бывшего главы федерального Минсельхоза Александра Ткачева, планирует покупку заводов мороженого британской компании Unilever. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, уточняя, что сейчас идут переговоры о возможной сделке. Интерес холдинга к этим активам подтвердил один из источников, близких к «Инмарко», и еще один российский участник рынка мороженого. «Агроинвестор» направил запрос в «Агрокомплекс». При этом в пресс-службе Unilever РИА «Новости» сказали, что компания не планирует уходить из России, ее предприятия продолжают работать и выпускать продукцию.



Речь идет о заводах мороженого «Инмарко» в Омске и Туле, которые британская компания приобрела в 2008 году. Там она выпускает мороженое популярных торговых марок Cornetto, «Золотой стандарт», «Магнат» и др. По данным агентства, стоимость активов предприятия оценивается в $500 млн, однако, по мнению его источника, сумма сделки может быть снижена из-за текущей экономической и политической обстановки. В частности, покупатель может надавить на то, что сейчас компания ограничила деятельность на российском рынке.



Среди других заинтересованных в активах Unilever источник в «Инмарко» назвал РИА «Новости» компанию «Ренна» (бренд «Коровка из Кореновки»), «Чистая линия» и «Айсберри». В то же время один из участников рынка в разговоре с агентством усомнился, что «Ренна» и «Чистая линия» действительно интересуются покупкой, так как они занимают другую нишу — пломбира.



В начале марта Unilever заявила о приостановке экспорта ее продукции в Россию и импорта из нее, а также прекращении инвестиций в страну, продвижении и рекламировании продукции в СМИ. При этом она пообещала, что продолжит обеспечивать местное население базовыми товарами. Компания является производителем косметики, средств гигиены, бытовой химии и др.



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