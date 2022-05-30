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Unilever не продает российские заводы мороженого

Компания устраняет операционные трудности, чтобы бесперебойно поставлять продукцию

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Unilever приобрела заводы в России в 2008 году
Unilever
Unilever приобрела заводы в России в 2008 году
Unilever

Информация о продаже российского производства мороженого Unilever не соответствует действительности, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании. «Позиция Unilever относительно деятельности в России не изменилась. В глобальном отчете о деятельности бизнеса за первый квартал главное должностное лицо Unilever Алан Джоуп отметил, что, несмотря на приостановку инвестиций, компания “продолжит выпускать продукцию для россиян”», — говорится в сообщении.

По информации компании, сейчас ее усилия сосредоточены на том, чтобы обеспечить бесперебойные поставки продукции потребителям и продолжить работу над устранением операционных трудностей, в частности — над дальнейшей стабилизацией ситуации с закупкой сырья и материалов, необходимых для выпуска продукции в России.

На прошлой неделе РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что заводы мороженого «Инмарко» в Омске и Туле может купить «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, принадлежащий семье экс-губернатора Краснодарского края и бывшего главы федерального Минсельхоза Александра Ткачева. Интерес холдинга к активам подтвердил один из источников, близких к «Инмарко», и еще один российский участник рынка мороженого.

Unilever приобрела заводы в России в 2008 году. Там она выпускает мороженое популярных торговых марок Cornetto, «Золотой стандарт», «Магнат» и др. В начале марта Unilever заявила о приостановке экспорта ее продукции в Россию и импорта из нее, а также прекращении инвестиций в страну, продвижении и рекламировании продукции в СМИ. При этом она пообещала, что продолжит обеспечивать местное население базовыми товарами.

Татьяна Кулистикова 

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