Торговые сети ищут замену импортным товарам

Пока ни один из крупных производителей продуктов питания не ушел с российского рынка полностью Е. Разумный

На фоне все более явных перебоев с поставками импортных продуктов питания торговые сети пытаются искать им замену среди местных брендов, пишет «Коммерсантъ» . Так, компания Foodcode (выпускает хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия без глютена в Подмосковье) благодаря росту объемов заказов повысила производство на 10% и к концу марта ожидает роста объем заказов хлебобулочных изделий на 30-50%.



Как сказал «Коммерсанту» гендиректор Foodcode Никита Бобарыкин, структура рынка продукции без глютена, на котором европейские поставщики играют важную роль, может измениться, в том числе на фоне возможного ухода из России иностранных компаний. О намерении прекратить работу в России уже объявил финский холдинг Fazer Group — один из крупнейших игроков в том числе в сегменте «здоровых» хлебобулочных изделий. Foodcode закупает рисовую муку в России и пока намерена удерживать цены за счет увеличения производства, хотя в целом стоимость сырья, упаковки и логистики растет, отмечает компания.



Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев сказал «Коммерсанту», что пока ни один из крупных производителей продуктов питания не ушел с российского рынка полностью. По его словам, компании испытывают сложности с импортом сырья и материалов, платежами, в связи с девальвацией рубля, прекращают инвестиции в России и маркетинговые активности, но предприятия продолжают работать.



Об уходе с российского рынка уже заявила финская компания Valio, производитель молочных продуктов датский концерн Arla Foods начал подготовку к приостановке своей деятельности в России, PepsiCo сообщила, что приостанавливает производство и продажу напитков в России, в том числе Pepsi, 7Up и Mirinda, а также останавливает инвестиции в российский рынок. The Coca-Cola Company тоже приостановила свою деловую активность в России, финский производитель кофе Paulig заявил, что немедленно начнет процесс выхода с российского рынка. Компания Unilever (бренды Knorr, «Инмарко», «Экzо», «Магнат», ряд брендов средств личной гигиены и бытовой химии) сообщила, что приостановила весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также расходы на рекламу. Американская компания Mars объявила о приостановке всех рекламных кампаний в России и Белоруссии, а также временно отказывается от инвестиций в России. Аналогичное решение приняла Mondelez International (производит шоколад Alpen Gold и печенье Oreo): она прекратит капиталовложения и приостановит расходы на рекламу в России.



По словам Поповичева, у торговых сетей действительно могут быть сложности с импортом готовой продукции в некоторых категориях, которые можно пытаться заместить за счет национальных производителей. Однако большой вопрос — способны ли эти поставщики компенсировать выпавшие объемы, тем более что их предприятия также могут зависеть от импортного сырья, отмечает он.



Заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что при условии скорейшего внедрения запрошенных мер поддержки со стороны правительства, а также принятия всех предложений поставщиков со стороны торговых сетей, предприятия страны сделают все, что от них зависит, для сохранения стабильности поставок и наличия доступного продовольствия, в том числе для замещения выпадающего импорта.



По его словам, критически важно распространить меры поддержки сельхозпроизводителей на переработчиков. Также нужно ввести приоритетный пропуск продовольствия и выделить под него дополнительный подвижной состав, создать «зеленый коридор», субсидировать рост логистических затрат. «Кроме того, необходимо обеспечить налоговые каникулы, перенести программы маркировки «Честный знак» и РОП, снизить комиссии при приобретении валюты для закупок продовольствия, сырья, запасных частей и оборудования и так далее», — перечислил Леонов.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что могут возникнуть проблемы с импортом хлебцев и компонентов для мюсли. Однако, по его мнению, отечественным производителям удастся заместить эти позиции. «Главное — не потерять качество», — считает Корбут. Также Россия в существенных объемах импортирует какао-бобы и табак. «Но и тут мы сможем найти выход», — уверен он.

