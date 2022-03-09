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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Рынки

На мировом рынке формируется дефицит подсолнечного масла

В этом году экспорт российского масла может составить 3,4-3,5 млн тонн, хотя потенциал поставок выше

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Мировые цены на масло пока почти не отражаются на внутреннем рынке
Д. Гришкин
Мировые цены на масло пока почти не отражаются на внутреннем рынке
Д. Гришкин

На мировом рынке формируется дефицит подсолнечного масла из-за конфликта между Россией и Украиной, который привел к приостановке переработки подсолнечника в Украине и экспорта. Это влияет на предложение в ЕС, Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Индии, КНР и других странах. При этом замещение подсолнечного масла рапсовым, соевым, пальмовым и кукурузным будет ограничено, поскольку их предложение также не велико, считают аналитики Oil World (Германия).

В частности, что касается европейского рынка, то объем поставок подсолнечного масла из Украины в страны ЕС в октябре-декабре 2021 года составил 1,52 млн т, что меньше показателя за аналогичный период 2020-го (2,16 млн т), но, тем не менее, составило 86% от общего объема поставок этого продукта в ЕС. Также отмечается, что экспорт подсолнечного масла из Аргентины в ЕС в указанный период составил всего 10 тыс. т, однако в ближайшее время спрос со стороны европейских стран может увеличиться. Правда, предложение аргентинского масла также ограничено, вывоз масла в январе-сентябре 2022 года может составить 0,8 млн т против 0,7 млн ​​т в прошлом году.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что сейчас экспорта российского подсолнечного масла почти нет, но с сегодняшнего дня он должен в некоторой степени возобновиться: президент Владимир Путин согласовал решение этого вопроса с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «При этом с ценами ситуация крайне тяжелая и запутанная: цен, в общем, нет. Обычно мы смотрим цены FOB Россия и Украина, но их сейчас нет. Индекса шести портов Северной Европы тоже нет уже пару недель», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. 

В связи с этим можно ориентироваться на цены аргентинского подсолнечного масла, которое на прошлой неделе стоило дороже $2 тыс./т, а 24 февраля — $1,5 тыс./т. «Есть такие индикативы, согласно которым оно теперь стоит еще дороже», — добавляет эксперт. По его словам, пока эта ситуация на внутренних ценах не отражается, потому что «все находятся в раздрае, и ценообразование непонятно».

С сентября по январь Россия экспортировала всего 800 тыс. т подсолнечного масла, за аналогичный период прошлого сезона — 1,1 млн т, хотя на самом деле объемы производства и поставок должны были быть выше, говорит гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По его словам, за пять месяцев 2021/22 сельхозгода было произведено 2,33 млн т подсолнечного масла, за аналогичный период в прошлом сезоне — 2,54 млн т. При этом в январе 2022 года экспортные поставки были минимальными, в феврале — 275-300 тыс. т (в 2021-м — 285 тыс. т), в марте — 56 тыс. т — это исполнение старых контрактов. «В январе был провал. Удивительно, но в марте поставки есть и через порты Черного моря, и даже через Ейск», — говорит Петриченко.

Мощное торможение экспорта будет в марте-апреле, хотя порт Новороссийска открыт и может работать, продолжает эксперт. Он считает, что в этом году переработка подсолнечника и вывоз масла будут меньше потенциала. «До 24 февраля я полагал, что наш экспортный потенциал по маслу составляет 3,9 млн т против 3 млн т в прошлом сезоне. Сейчас я считают, что экспорт подсолнечного масла может составить 3,4-3,5 млн т, производство — 5,7-5,8 млн т», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко. По его словам, наши отгрузки будут замещать выпавший украинский экспорт, но в полной мере Россия не сможет компенсировать поставки из этой страны.

Сейчас экспортные цены «штормит», рынок очень волатилен, так как Украина — главный поставщик подсолнечного масла, а порты в стране закрыты. По словам Петриченко, общий потенциал России и Украины в мировой торговле подсолнечным маслом — 78%, одной Украины — 50%. Поэтому ограничение поставок из двух этих стран сильно отражается на ценах. «Можно назвать происходящее сейчас штормом или лихорадкой: на прошлой неделе тонна сырого подсолнечного масла стоила $1,65 тыс., сейчас $1,59-1,6 тыс.», — говорит Петриченко. По его словам, за день цена может меняться на $50-100.

«В силу того, что экспортный рынок сейчас можно сказать “ошпаренный”, связи между внутренними и внешними ценами нет», — отмечает Петриченко. Иначе бы, по его словам, при таких экспортных ценах, даже несмотря на вывозную пошлину и курс рубля, внутренние цены выросли бы резко и сильно, но сейчас этого нет: в начале февраля тонна сырого подсолнечного масла в России стола 87-88 тыс. руб., сейчас — 91-91,5 тыс. руб. Это не очень большой рост, а если сравнивать в долларах, то получается, что цена даже снизилась. «В начале февраля внутренние цены коррелировались с экспортными. Цена на масло тогда была в районе $1,16 тыс./т, сейчас — $864/т с учетом текущего курса», — добавляет Петриченко.

Елизавета Литвинова 

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