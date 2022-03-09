Мировые цены на масло пока почти не отражаются на внутреннем рынке Д. Гришкин

На мировом рынке формируется дефицит подсолнечного масла из-за конфликта между Россией и Украиной, который привел к приостановке переработки подсолнечника в Украине и экспорта. Это влияет на предложение в ЕС, Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Индии, КНР и других странах. При этом замещение подсолнечного масла рапсовым, соевым, пальмовым и кукурузным будет ограничено, поскольку их предложение также не велико, считают аналитики Oil World (Германия).



В частности, что касается европейского рынка, то объем поставок подсолнечного масла из Украины в страны ЕС в октябре-декабре 2021 года составил 1,52 млн т, что меньше показателя за аналогичный период 2020-го (2,16 млн т), но, тем не менее, составило 86% от общего объема поставок этого продукта в ЕС. Также отмечается, что экспорт подсолнечного масла из Аргентины в ЕС в указанный период составил всего 10 тыс. т, однако в ближайшее время спрос со стороны европейских стран может увеличиться. Правда, предложение аргентинского масла также ограничено, вывоз масла в январе-сентябре 2022 года может составить 0,8 млн т против 0,7 млн ​​т в прошлом году.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что сейчас экспорта российского подсолнечного масла почти нет, но с сегодняшнего дня он должен в некоторой степени возобновиться: президент Владимир Путин согласовал решение этого вопроса с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «При этом с ценами ситуация крайне тяжелая и запутанная: цен, в общем, нет. Обычно мы смотрим цены FOB Россия и Украина, но их сейчас нет. Индекса шести портов Северной Европы тоже нет уже пару недель», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько.



В связи с этим можно ориентироваться на цены аргентинского подсолнечного масла, которое на прошлой неделе стоило дороже $2 тыс./т, а 24 февраля — $1,5 тыс./т. «Есть такие индикативы, согласно которым оно теперь стоит еще дороже», — добавляет эксперт. По его словам, пока эта ситуация на внутренних ценах не отражается, потому что «все находятся в раздрае, и ценообразование непонятно».



С сентября по январь Россия экспортировала всего 800 тыс. т подсолнечного масла, за аналогичный период прошлого сезона — 1,1 млн т, хотя на самом деле объемы производства и поставок должны были быть выше, говорит гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По его словам, за пять месяцев 2021/22 сельхозгода было произведено 2,33 млн т подсолнечного масла, за аналогичный период в прошлом сезоне — 2,54 млн т. При этом в январе 2022 года экспортные поставки были минимальными, в феврале — 275-300 тыс. т (в 2021-м — 285 тыс. т), в марте — 56 тыс. т — это исполнение старых контрактов. «В январе был провал. Удивительно, но в марте поставки есть и через порты Черного моря, и даже через Ейск», — говорит Петриченко.



Мощное торможение экспорта будет в марте-апреле, хотя порт Новороссийска открыт и может работать, продолжает эксперт. Он считает, что в этом году переработка подсолнечника и вывоз масла будут меньше потенциала. «До 24 февраля я полагал, что наш экспортный потенциал по маслу составляет 3,9 млн т против 3 млн т в прошлом сезоне. Сейчас я считают, что экспорт подсолнечного масла может составить 3,4-3,5 млн т, производство — 5,7-5,8 млн т», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко. По его словам, наши отгрузки будут замещать выпавший украинский экспорт, но в полной мере Россия не сможет компенсировать поставки из этой страны.



Сейчас экспортные цены «штормит», рынок очень волатилен, так как Украина — главный поставщик подсолнечного масла, а порты в стране закрыты. По словам Петриченко, общий потенциал России и Украины в мировой торговле подсолнечным маслом — 78%, одной Украины — 50%. Поэтому ограничение поставок из двух этих стран сильно отражается на ценах. «Можно назвать происходящее сейчас штормом или лихорадкой: на прошлой неделе тонна сырого подсолнечного масла стоила $1,65 тыс., сейчас $1,59-1,6 тыс.», — говорит Петриченко. По его словам, за день цена может меняться на $50-100.



«В силу того, что экспортный рынок сейчас можно сказать “ошпаренный”, связи между внутренними и внешними ценами нет», — отмечает Петриченко. Иначе бы, по его словам, при таких экспортных ценах, даже несмотря на вывозную пошлину и курс рубля, внутренние цены выросли бы резко и сильно, но сейчас этого нет: в начале февраля тонна сырого подсолнечного масла в России стола 87-88 тыс. руб., сейчас — 91-91,5 тыс. руб. Это не очень большой рост, а если сравнивать в долларах, то получается, что цена даже снизилась. «В начале февраля внутренние цены коррелировались с экспортными. Цена на масло тогда была в районе $1,16 тыс./т, сейчас — $864/т с учетом текущего курса», — добавляет Петриченко.

