Недельная инфляция ускорилась до 2,22%

В годовом выражении инфляция к 4 марта достигла 9,99% С. Николаев

Инфляция в России за период с 26 февраля по 4 марта составила 2,22%, ускорившись с 0,45% неделей ранее, следует из данных Росстата. С начала марта потребительские цены выросли на 1,26%, с начала года — на 3,46%. В годовом выражении инфляция на 4 марта достигла 9,99%.



Среди продовольственных товаров лидерами роста цен стали томаты и бананы, за неделю подорожавшие на 7,67% и 7,2%. В целом цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,9%. Стоимость сахара выросла на 3,29%, капусты — на 2,97%, моркови — на 2,57%, яблок — на 1,55%. Соль стала дороже на 1,5%, маргарин — на 1,2%, рис — на 1,1%, говядина — на 1%, макаронные изделия — на 0,9%, молоко и пшено — на 0,8%, подсолнечное масло — на 0,7%, гречневая крупа — на 0,5%. При этом мясо кур подешевело на 0,06%, огурцы — на 0,9%.



Как пишут «Известия», на оперативном совещании Госдумы, посвященном выработке мер и контрмер противодействия санкциям для поддержки социально-экономической стабильности, обсуждался вопрос законодательного закрепления цен на социально значимые товары. Председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что можно понять рост цен на импортную продукцию, закупочные цены которой привязаны к курсу доллара, но удорожание отечественных товаров недопустимо. В Telegram-канале «Единой России» говорится, что вопрос регулирования цен будет обсуждаться на заседании Госдумы 10 марта с руководителем ФАС.



Между тем, Х5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») до конца марта отменила штрафы за недопоставки товаров на фоне повышенного спроса, а также сократила сроки рассмотрения цен от поставщиков с 30 до 5 рабочих дней, сообщает ТАСС. Компания приняла такое решение с учетом повышенного потребительского спроса и неустойчивости логистических цепочек.



Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, примеру X5 оперативно последуют и другие сети. Он отметил, что в текущих экономических условиях, когда российские производители терпят значительные убытки, а их кассовый разрыв растет в геометрической прогрессии, отмена штрафов и ускоренное согласование изменения цен — единственный способ обеспечить регулярность поставок и максимально сдержать ценовые колебания. «При этом Х5 и остальным сетям необходимо оперативно принять еще два принципиальных предложения «Руспродсоюза», поддержанных всеми отраслевыми союзами поставщиков, — сокращение периода отсрочки оплаты за поставленную продукцию и снятие ограничений по остаточному сроку поставляемой продукции. Кроме того, важно внедрить все предложения как минимум на год», — сказал Востриков.

