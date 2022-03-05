В России увеличился спрос на сахар

Производители сахара выполняют свои обязательства перед торговыми сетями Pixabay

Увеличение спроса на рынке сахара со стороны промышленных потребителей, а также оптовых компаний есть, однако крупнейшие производители сахара выполняют свои обязательства перед торговыми сетями и отгружают продукцию в соответствии с подписанными контрактами, сообщил Минсельхоз. Глава министерства Дмитрий Патрушев провел заседание межведомственного штаба по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен. Ситуацию на рынке и меры госрегулирования обсудили с участием представителей ФАС, Минпромторга, других федеральных ведомств и бизнеса.



По словам первого замминистра Оксаны Лут, бесперебойное обеспечение внутреннего рынка является приоритетной задачей. В ближайшее время планируется крупная поставка сахара-сырца в рамках национальной тарифной льготы в размере 300 тыс. т, что будет способствовать выравниванию баланса спроса и предложения на рынке. Сахарные заводы сохраняют отгрузки на уровне предыдущих периодов, снижения поставок в сети и оптовикам нет, пишет «Интерфакс». Для пополнения запасов компании также планируют переработку сахара-сырца, поступающего по беспошлинной квоте.



Как сказал на совещании глава ГК «Продимекс» (крупнейший производитель сахар в России) Игорь Худокормов, никакого сдерживания отгрузок сахара нет. «Мы готовы продавать региональным оптовикам в объеме, к примеру, прошлой недели или месяца — любой подтвержденный ими объем продаж в сеть. На уровне Союзроссахара можно наладить обмен данными с сетями и поставлять им», — приводит его слова «Интерфакс».



Вместе с тем представители сахарных компаний не исключили проблемы с логистикой. В частности, сейчас есть перебои с обеспечением вагонами для доставки сахара в восточные регионы, есть проблемы с автомобильным транспортом. На совещании прозвучали предложения о необходимости введения спецталонов для автомобилей, перевозящих продукты питания, и бронирования вагонов для перевозки продукции на большие расстояния.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что с точки зрения баланса на рынке сахара «все хорошо». По его словам, в России в текущем сезоне будет произведено 5,7 млн т сахара, переработка сиропа и мелассы, выработанных из свеклы урожая 2021 года, будет продолжаться на пяти заводах до лета, еще 150 тыс. т будет импортировано из Беларуси. Кроме того, правительство ввело квоту на ввоз 300 тыс. т беспошлинного импорта сахара-сырца и белого сахара (первое судно с сырцом уже разгружается в Новороссийске). Потребление в России составляет примерно 5,6 млн т по состоянию на декабрь 2021 года. По данным Росстата, на 1 августа 2021 года запасы на сахарных заводах составляли 512 тыс. т, на ту же дату в 2015 году (перед сезоном перепроизводства) было 109 тыс. т.



Что касается спроса, то Иванов подтвердил, что «люди немного оживились и отправились в магазины формировать запасы продуктов». «Но купленное сейчас люди потом станут использовать многие месяцы, то есть продажи в будущие месяцы будут меньше обычного. Государство, ФАС и другие министерства принимают усилия для сохранения стабильности на рынке. Хочется видеть разумную поддержку со стороны регулятора для потребителей и производителей. Если регулятор будет действовать качественно и оперативно, то все должно стабилизироваться в ближайшее время», — заключил Иванов.



Ранее «Коммерсантъ » со ссылкой на источники, которые приняли участие в совещании Минсельхоза 4 марта, сообщал, что торговые сети заявили о рисках дефицита сахара на полках. По их словам, причина в снижении объемов поставок со стороны сахарных заводов. Для решения проблемы Союз независимых сетей и «Магнит» предложили на совещании начать ограничивать объемы продажи сахара в одни руки.



После этого «Руспродсоюз» подготовил перечень мер по сохранению бесперебойных поставок продуктов питания, узнал «Коммерсантъ». https://www.kommersant.ru/doc/5240940 Документ направлен в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей (СНС) и ритейлерам. Среди предложений — ввести мораторий на штрафы, уменьшить сроки согласования новых цен, увеличить время принятия заказа, а также сократить срок отсрочки платежей со стороны сетей до 15 дней с допустимых сегодня 40 дней.



Между тем, сеть X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») ввела ограничения на реализацию в одни руки социально значимых товаров, на которые установлена минимальная торговая наценка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ритейлера. «В настоящее время в ряде регионов наблюдается резкий рост спроса на товары бакалейной группы — сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие продукты, — цитирует информагентство. — По нашим данным, поставщики располагают достаточными запасами продукции, однако не успевают фасовать и подготавливать продукцию для поставок в торговые сети, что повторяет ситуацию в начале распространения коронавируса в марте 2020 года». Чтобы товары первой необходимости постоянно были на полках, магазины ограничивают большие объемы закупки некоторых товаров, отметил ритейлер, не уточняя предельного объема покупок. Накануне Минпромторг разрешил торговым сетям ограничивать продажу ряда социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами.

