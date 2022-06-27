Производитель Gallina Blanca не смог продать свой бизнес в России

Рынок продуктов быстрого приготовления в России сформирован, поэтому вряд ли его ждет рост или падение продаж Gallina Blanca

Испанская компания GBFoods (бренд Gallina Blanca) не смогла закрыть сделку по продаже российского бизнеса структурам непальской Chaudhary Group (выпускает лапшу WaiWai, сладости, чипсы в Непале, Индии, Бангладеш, Сербии и Казахстане), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По их мнению, стороны могли столкнуться с проблемами при проведении платежей или же у покупателя возникли сложности с привлечением средств для завершения сделки. Генеральный менеджер «Юроп Фудс ГБ» (российский актив GBFoods) Елена Устинова сказала изданию, что компания продолжает работать в составе испанской группы.



О том, что Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ООО «СиДжи Фудс» — структуры CG Foods — о приобретении 100% ЗАО «Юроп Фудс ГБ» стало известно в конце прошлого года. В GBFoods поясняли, что группа хочет сосредоточиться на развитии в Европе и Африке. Предполагалось, что покупатель продолжит выпускать в России продукты Gallina Blanca и расширит ассортимент «Юроп Фудс ГБ» за счет новых категорий. Закрытие сделки ожидалось в феврале 2022 года. Тогда источники «Коммерсанта» оценивали ее стоимость в диапазоне 1-1,5 млрд руб. Как отмечалось в отчетности «Юроп Фудс ГБ» за 2020 год, бизнес компании находился под давлением из-за нестабильной экономической ситуации, а удорожание импортных поставок из-за колебаний курсов валют могло привести к снижению доходности.



«Юроп Фудс ГБ» с 1998 года управляет фабрикой по выпуску бульонных кубиков, приправ и макаронных изделий в Нижегородской области. В 2021 году выручка компании выросла на 4% до 1,6 млрд руб. Более 88% пришлось на сегмент сублимированных продуктов, следует из отчетности компании.

«Теоретически, актив может заинтересовать и российских инвесторов, так как бренд достаточно известный, раскрученный, особенно в сегменте продуктов быстрого приготовления», — считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Но вряд ли претендентов на покупку российского бизнеса GBFoods будет много, несмотря на возможный дисконт по сделке, сказал он «Агроинвестору». ​



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что сейчас на рынках АПК и пищевой промышленности наблюдается активность в области M&A, поэтому компания может заинтересовать российских инвесторов. По его словам, у продуктов быстрого приготовления сформирована своя ниша, которую можно назвать достаточно стабильной. «Говоря об этом сегменте рынка, трудно ожидать как падения продаж, так и роста спроса», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев.



Актив GBFoods сейчас может заинтересовать только российских инвесторов из-за ограничений властей — движение капиталов заморожено, напоминает гендиректор агентства INFOLine Иван Федяков. «Ситуация сейчас сложная. Многие иностранные компании в данной ситуации находятся в состоянии заложников, так как они не могут эффективно управлять своим капиталом или отчуждать его из-за действующего законодательства», — добавляет он. Сейчас условия на рынке диктуют покупатели из-за большого предложения, поэтому цена вопроса будет самой минимальной — на уровне условного рубля. «В нынешней ситуации нет возможности продавать актив по рыночной стоимости. Заинтересоваться им инвесторы могут, но не по реальной цене, а по символической», — считает он.



Производственные активы потенциально могут быть интересны российским инвесторам: выручка «Юроп Фудс ГБ», по данным СБИС, с 2017 года стабильно находится на уровне 1,5-1,6 млрд руб. в год, отмечает аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова. Однако, учитывая инфляцию, можно предположить снижение спроса в натуральном выражении на продукцию бренда. По ее словам, также предложение компании недостаточно диверсифицировано по сравнению с конкурирующими брендами — Knorr (принадлежит Unilever) или Maggi (Nestle), которые, например, также выпускают бытовую химию (Unilever) и детское питание (Nestle). «Широкий портфель товаров дает конкурентам большую переговорную силу с поставщиками ингредиентов и розничными ритейлерами и позволяет компенсировать снижение потребления одного товара за счет других продуктов», — прокомментировала «Агроинвестору» Буйлакова. Таким образом, подобный актив, вероятно, может быть интересен игроку, уже занятому в производстве продуктов питания для расширения его предложения.



До ввода санкций в отношении России у рынка продуктов быстрого приготовления были хорошие перспективы, так как россияне все меньше готовят самостоятельно дома, продолжает эксперт. «Нужно еще понимать, что это продукт не только для конечного потребителя, но и огромный b2b рынок, а сфера общественного питания в последние годы в России активно развивалась. В итоге производители подобных продуктов получали хорошие дивиденды», — прокомментировал «Агроинвестору» Федяков. Сейчас же перспективы этого сегмента оценить довольно сложно: в ближайшее время серьезная турбулентность сохранится, и рынок продуктов быстрого приготовления будет в большей степени зависеть от геополитических факторов. Его падение более вероятно, чем рост, считает Федяков.



«С одной стороны, на динамику спроса на такую продукцию будет давить движение в сторону здорового питания, однако потребление подобных товаров, вероятно, будет поддержано удобством приготовления и, в некоторой степени, дешевизной относительно натуральных ингредиентов», — считает Буйлакова.​



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

