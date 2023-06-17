Ассортимент яблок на полке может сократиться

Минсельхоз считает важным сформировать в стране собственную базу посадочного материала и питомников flickr.com

Ассортимент яблок на полках магазинов может сократиться. Не исключено, что таким образом на рынке скажется решение Минсельхоза предоставлять со второго полугодия текущего года субсидии на закладку садов только при условии использования для этих целей отечественных саженцев. Нововведение должно вступить в силу с июля.



Директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов на сессии по садоводству в ходе Кавказской инвестиционной выставки, прошедшей в мае, отмечал, что очень важно сформировать в стране собственную базу посадочного материала и питомников и призывал региональные власти обратить внимание на такую меру поддержки садоводов, как увеличение с 20% до 50% компенсации затрат на создание селекционно-семеноводческих центров, в том числе плодово-ягодных культур.



В 2023 году на субсидирование закладки и ухода за многолетними насаждениями предусмотрено 7,33 млрд руб. господдержки против 5,01 млрд руб. в 2022-м.

В Ассоциации садоводов России поддерживают это решение агроведомства. «Собственно, это была наша инициатива. Десятки совещаний в Минсельхозе, Госдуме, Совете Федерации и наконец нас услышали», — говорит президент ассоциации Игорь Муханин. Он добавляет, что в России избыток своего посадочного материала, и теперь те средства, которые уходили за границу на покупку саженцев, будут оставаться в стране.



Изначально субсидирование закладки садов с использованием только российских саженцев планировали ввести с 1 января следующего года, сказал Муханин «Агроинвестору». «Но нам удалось добиться, чтобы данное законодательное изменение начало действовать с 1 июля. То есть, получается, что мы не “отдаем осень сербам”: именно из Сербии к нам ранее завозилась львиная доля посадочного материала сомнительного качества», — делится он.



Между тем, как пишет «Интерфакс», Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой скорректировать правила субсидирования садоводов. Дело в том, что у многих садоводческих хозяйств есть уже оплаченные контракты с зарубежными поставщиками саженцев, которые заключались с учетом существующих мер господдержки отрасли.



«При закладке садов импортным посадочным материалом используются двулетние саженцы, полный цикл производства которых составляет около трех лет с даты заключения договора. Таким образом, указанные импортные саженцы уже выкуплены российскими садоводами и ожидают доращивания и/или поставки, а некоторые уже поставлены в Россию», — говорится в письме РСПП. В случае отказа от субсидирования этого посадочного материала, дополнительная нагрузка на хозяйства превысит 1,5 млрд руб., подсчитал союз. Поэтому он предлагает уточнить, что субсидии не будут выплачивать, если договор на покупку импортного посадочного материала заключен и оплачен после вступления в силу постановления.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова уверена, что субсидирование только тех участников рынка, которые используют при закладке садов отечественные саженцы — не совсем правильный подход. «Понятно, что отечественную селекцию нужно поддерживать, но лучше это делать напрямую, а не через покупателей. Предоставлять господдержку только на закупку отечественных саженцев — значит искусственно ограничивать садоводам выбор», — прокомментировала она «Агроинвестору».



Такой подход, по мнению эксперта, в итоге может привести к сокращению ассортимента саженцев, а в итоге — готовой продукции. «Если сейчас мы видим на наших прилавках 150 разных сортов яблок и груш, то не исключено, что скоро их останется, условно, пять, — опасается Решетникова. — Есть также риск ухудшения качества отечественных саженцев и роста цен на них, так как не будет конкуренции с импортным посадочным материалом». Более того, в России есть дефицит саженцев собственного производства для высокоинтенсивных садов — их физически не хватит всем участникам рынка, добавляет она.



Исполнительный директор компании «Сургутское» (с 2016 года принадлежит группе компаний СИНКО) Елена Кардаполова отмечает, что в средней полосе России довольно много производителей посадочного материала, умеющих выращивать качественные саженцы по европейским стандартам. «Компания “Сургутское” тоже имеет плодопитомник, выращивает там подходящие для собственного производства сорта, а если чего-то на сезон не хватает, то мы приобретаем отечественный посадочный материал у других производителей», — рассказала она «Агроинвестору».



Субсидии на закладку молодых садов в практике Минсельхоза уже давно, и это хорошо, потому что в определенной степени стимулирует развитие отечественного садоводства, является приятным и полезным подспорьем в работе предприятий, продолжает Кардаполова. «Так что это нововведение с субсидированием никак на нас не отразиться, и вместе с другими садоводческими предприятиями мы продолжим наращивать потенциал промышленного садоводства региона», — подчеркивает она.



В «Сургутском» яблоневые сады закладывают только осенью. «Известно, что стоимость ввода в эксплуатацию гектара сада от раскорчевки до получения первого урожая через несколько лет весьма высокая — до миллиона рублей, — оценивает Кардаполова. — Это довольно большие, долго и непросто возвращаемые инвестиции. Поэтому мы действуем аккуратно и в меру возможностей, ежегодно закладывая гектаров тридцать семечкового сада интенсивного типа». С ягодниками та же история, только счет идет на гектары в год. Одновременно предприятие ведет раскорчевку и рекультивацию участков под будущий сад.



С 2016 года в трех отделениях «Сургутского» (Сергиевский и Кошкинский районы Самарской области и Спасский район Пензенской области) заложено 160 га яблоневого сада и 65 га ягодников, раскорчевано 260 га зарослей и старых насаждений. «С прошлого года темпы раскорчевки значительно увеличились. В прошлом году расчистили 130 га, а в этом постараемся освободить еще 240 га», — говорит Кардаполова.



А вот урожай яблок в «Сургутском» в этом сезоне будет не лучшим. Возвратные заморозки с длительной экспозицией пришлись на пик массового цветения яблонь, и потери буду очень большими, возможно, до 50% того, на что предприятие рассчитывало еще в апреле. «Увы, садоводство в нашей зоне — дело рискованное», — сетует Кардаполова.



В целом по России урожай плодов и ягод в этом году ожидается выше, чем в прошлом почти во всех регионах производства, если судить по погодным условиям и количеству вышедших на плодоношение площадей, считает Решетникова. «Мы уже видим более высокий, чем в 2022-м сбор ягод и косточковых на Юге, — делится она. — Однако значительная доля плодов выращивается в Белгородской, Брянской, Воронежской областях, и вопрос в том, будет ли там возможность собрать урожай физически и будет ли, кому собирать».



В «Агрокомплексе» им. Н. И. Ткачева отметили, что про урожай яблок говорить рано, а вот на темпах закладки сада на предприятии «Выселковское» погодные условия не отразились. «Весной мы посадили 22 га косточкового сада — вишни и черешни. Осенью 2022-го заложили интенсивный яблоневый сад на площади 107 га», — рассказали «Агроинвестору» в пресс-службе компании. В итоге общая площадь садов увеличилась на 128 га. В ближайший год закладку новых садов, а также ягодников в агрохолдинге производить не планируют.



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