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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

В России начался сезон дешевой клубники

В этом году себестоимость производства сильно выросла, однако цены пока держатся на прошлогодних уровнях

| Агроинвестор |

К началу лета производство клубники в садоводческих хозяйствах России составило 1,7 тысячи тонн
К началу лета производство клубники в садоводческих хозяйствах России составило 1,7 тысячи тонн

По данным компании «Эвотор», на которые ссылается РИА «Новости», в несетевой рознице средняя цена клубники во второй половине мая была на уровне прошлого года и составляла 453 руб./кг. Директор Ягодного союза Ирина Козий отметила, что причиной низких текущих цен на клубнику является сбор урожая ягод открытого грунта на Юге. Оттуда на рынок одновременно выходит большой объем продукции с коротким сроком хранения. 

По ее словам, в нестационарных точках торговли сейчас клубника немного дороже, чем в прошлом году. Однако если рассматривать цену реализации в сетевой рознице, то в январе — мае этого года стоимость ягод сохранилась примерно на прошлогоднем уровне, а кое-где немного уменьшилась. Это связано с тем, что прошлой весной были серьезные перебои в импортных поставках, и в начале сезона цены выросли, пояснила Козий РИА «Новости».

Во второй половине мая самая высокая цена на клубнику была в Приморье (в среднем 812 руб./кг) и в Красноярском крае (709 руб./кг). Самая низкая цена — в Крыму (295 руб./кг), Краснодарском крае (366 руб./кг) и Ставропольском крае (352 руб./кг). Промежуточные уровни цен на клубнику были зафиксированы, например, в Челябинской области (560 руб./кг), Самарской и Ярославской областях (524 руб./кг и 430 руб./кг соответственно).

Глава Ягодного союза также сказала РИА «Новости», что в этом сезоне себестоимость производства клубники выросла на 20-30% к прошлому году из-за нехватки сезонных рабочих, роста оплаты труда и удорожания посадочного материала, который полностью импортный. Дождливая погода и заморозки также сдвинули сроки сбора и нанесли ущерб насаждениям в ряде хозяйств. Поэтому в текущем сезоне ягода вряд ли подешевеет, а нынешний уровень цен на грани рентабельности для производителей, считает эксперт.

Козий сказала «», что оценить общий объем производства клубники пока невозможно, так как сезон сбора урожая сейчас идет только в южных регионах России, а в хозяйствах центральной полосы только начинают созревать первые ягоды. «В целом на ягодном рынке все как обычно, урожай собирают, импортная продукция также продолжает поступать. Из сложностей производителей стоит отметить серьезные заморозки в начале мая во многих регионах, а также подтопления плантаций из-за обильных дождей на юге», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что дефицит рабочей силы у аграриев в этом году усилился. На фоне геополитической ситуации и нестабильного курса рубля число иностранных сезонных рабочих в стране сократилось, что привело к существенному росту стоимости рабочей силы. Козий подчеркнула, что эта проблема касается не только сбора ягод, но и других производств.

Гендиректор «Интерагро» Екатерина Бабаева сказала «», что российский плодово-ягодный сектор демонстрирует устойчивый рост на фоне увеличения площадей под плодово-ягодными насаждениями, повышения валовых сборов и расширения государственной поддержки. В 2022 году валовой сбор плодов и ягод составил 4,3 млн т, что на 5,8% больше, чем годом ранее. Среднегодовые темпы роста производства плодов и ягод с 2011 года составили 5%. Основными видами выращиваемой продукции в российском садоводстве по-прежнему остаются яблоки, сливы, вишня, черешня, смородина, малина и клубника, рассказала эксперт.

По оценке «Интерагро», по итогам 2022 года на фоне внешних вызовов для экономики России и ухудшения уровня жизни населения потребление фруктов и ягод снизилось на 5% до 60 кг/чел. в год. Бабаева считает, что с учетом текущей динамики потребления фруктов и ягод и рекомендованных норм потребления потенциальная емкость рынка этой продукции в России составляет 14,6 млн т. «На фоне прогнозируемого Минэкономразвития восстановления роста реальных располагаемых доходов населения можно ожидать некоторого восстановления потребления фруктов и ягод к уровню 2021 года — 63 кг/чел. в год», — оценила эксперт. По ее мнению, наивысший потенциал на внутреннем рынке сбыта будут иметь яблоки и земляника садовая. Далее следуют голубика и груша. 

В начале июня сообщал, что к началу лета производство клубники в садоводческих хозяйствах России составило 1,7 тыс. т, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Гендиректор компании Тамара Решетникова отмечала, что в Москву сейчас поставляются очень большие объемы клубники по 300-400 руб./кг. По ее словам, это дешевле, чем в прошлом году. Причиной снижения стоимости стал высокий урожай. Также в Россию сейчас поставляется клубника из Турции, Египта, Азербайджана и Армении. 

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