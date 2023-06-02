Производство клубники увеличилось в 1,5 раза

Массовая уборка урожая начнется в ближайшее время М. Стулов

К началу лета производство клубники (земляники садовой) в садоводческих хозяйствах России составило 1,7 тыс. т, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Минсельхоза. Аграрии Адыгеи, Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма, Севастополя и Волгоградской области первыми приступили к уборке ягоды. Массовая уборка урожая начнется в ближайшее время.



Клубника — наиболее распространенная ягодная культура в России, она выращивается во всех зонах страны. Наиболее благоприятными регионами для ее промышленного производства являются Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа. В прошлом году лидерами по сбору клубники стали Краснодарский и Ставропольский края, Липецкая и Московская области, Крым и Адыгея.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что в этом году действительно хороший урожай клубники относительно последних лет. В первую очередь это касается клубники, которая выращена в открытом грунте или под легкими укрытиями в южных регионах России — Краснодарском крае и Крыму.



По словам эксперта, в Москву сейчас поставляются очень большие объемы клубники. Она хорошего качества и ее стоимостью ниже, чем в прошлом году к июню. Купить ее можно за 300-400 руб./кг. Причиной снижения стоимости стал высокий урожай. Также в Россию сейчас поставляется клубника из Турции, Египта, Азербайджана и Армении. Турецкая продается по цене ниже российской, однако покупатели все равно отдают предпочтение отечественному товару из-за более высокого качества, отмечает Решетникова. Она добавила, что прогнозы по урожаю клубники в этом году давать рано, потому что в ряде регионов ягода еще не созрела. Например, в центральной части России сбор начнется только через три недели, а за это время погодные условия могут измениться.



В начале мая «Интерфакс» со ссылкой на данные «Интерагро» сообщал, что потенциал рынка фруктов и ягод в России оценивается в 14,6 млн т, что на 67% больше, чем объем рынка в 2021 году. С 2011 года среднегодовые темпы роста сбора плодов и ягод в России составили 5%. В 2022 году валовой сбор достиг 4,3 млн т, что на 5,8% больше, чем годом ранее. В то же время доля импорта сокращается: в 2021 году она составила 48% против 50% в 2020-м.



Увеличению сбора плодово-ягодной продукции способствует реализация ряда проектов как в сфере производства, так и в переработке. Также росту рынка будет способствовать увеличение потребления фруктов и ягод. В 2022 году, по оценке «Интерагро», оно снизилось на 5%, до 60 кг на человека в год. На фоне прогнозируемого восстановления реальных располагаемых доходов населения можно ожидать некоторого повышения потребления фруктов и ягод до 63 кг, считают эксперты.



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