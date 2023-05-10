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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Производители ягод не спешат расширять производство

Некоторые садовые и ягодные хозяйства ищут покупателей на свои активы

| Агроинвестор |

На полках магазинов уже появилась грунтовая земляника садовая из Крыма и Краснодарского края
На полках магазинов уже появилась грунтовая земляника садовая из Крыма и Краснодарского края

Ситуация с инвестициями в закладку новых ягодников в России обстоит непросто. «Вопрос в том, чтобы сохранить уже имеющиеся площади. Мы видим, что уже сейчас некоторые садовые и ягодные хозяйства ищут покупателей на свои активы», — рассказала «» гендиректор Ягодного союза Ирина Козий.

Также, по ее словам, продолжаются сложности с поставками необходимых средств производства: какие-то логистические каналы перекрываются, создаются новые. Кроме того, сейчас обсуждаются сформулированные Минсельхозом и крайне негативно воспринятые отраслью правила локализации производства посадочного материала. Если они будут приняты в текущей редакции, то окажут деструктивное влияние на возможности хозяйств по закладке насаждений как плодовых, так и ягодных культур, отмечает Козий. Наконец, из-за падения доходов населения у производителей нет уверенности в том, что рынок фруктов и ягод будет расти, ведь фрукты — это та категория, на которой люди часто экономят.

В Центре России осень была очень дождливая, из-за чего многие ягодники плохо подготовились к зиме — 20-30% побегов подмерзли, несмотря на мягкую зиму, оценивает президент Ассоциации садоводов Игорь Муханин. Сейчас с точки зрения погодного фактора пока все достаточно неплохо, говорит Козий. На Юге идет цветение ягод, а в тоннельных теплицах уже началось плодоношение, и на полках магазинов с недавнего времени появилась грунтовая земляника садовая из Крыма и Краснодарского края. «Однако многое будет зависеть от того, будут ли в мае возвратные заморозки», — добавляет она. В Центральной России началось цветение жимолости — самой ранней по срокам плодоношения ягодной культуры в данном регионе. «На Юге она не растет, так как ей там жарко», — добавила глава Ягодного союза. Также началось цветение некоторых сортов малины в туннелях.    

Несмотря на все трудности, отрасль развивается, вкусовые качества ягод становятся лучше, считает Козий. «Производители научились лучше их выращивать, подбирать сорта, выстраивать питание, организовывать сбор урожая и хранение», — пояснила она.

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