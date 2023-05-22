Садоводы попросили Минсельхоз компенсировать часть затрат на производство фруктов и ягод

Уровень самообеспеченности России фруктами и ягодами составляет не более 45% flickr.com

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края направила в Минсельхоз письмо с предложением о компенсациях для садоводов, аналогичных тем, которые получают производители молока, пишут «Ведомости». Сейчас уровень самообеспеченности России фруктами и ягодами составляет не более 45%, что противоречит Доктрине продовольственной безопасности, предусматривающей самообеспеченность на уровне 60%. Однако рост затрат на производство и снижение интереса инвесторов к отрасли затрудняют достижение этой цели.



При собственном производстве в 2022 году в 1,55 млн т еще 1,94 млн т фруктов ввезли из-за границы, отмечает издание. Основные поставщики — Молдавия (доля 30%), Сербия (18%), Турция (16%). В марте 2021 года комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал Минсельхозу и отраслевым союзам собрать и проанализировать предложения по снижению себестоимости выращивания продукции. Тогда отмечалось, что затраты производителей плодов и ягод за последние пять лет выросли на 60%, тогда как цена продажи в опте — всего на 33%, говорилось в материалах комитета.



Необходимость повышения зарплат и удорожание средств защиты растений, минеральных удобрений и топлива — основные факторы, негативно влияющие на себестоимость продукции, сказал собеседник «Ведомостей» в одном из агрохолдингов. Решить эту проблему можно за счет субсидирования плодово-ягодной продукции, считает президент Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов. Он предлагает выделить поддержку в размере 10 руб. на каждый килограмм произведенной и реализованной продукции, на что в сумме потребуется около 15 млрд руб. Он также напомнил, что аналогичные меры действуют для производителей молока, зерна, овощей и других продуктов.



Субсидирование закладки садов неэффективная мера, так как у недобросовестных компаний целью является получение средств, а не уход за насаждениями, сказала «Ведомостям» гендиректор Ягодного союза Ирина Козий. По ее словам, сейчас уровень поддержки доходит до 100% от затрат и превышает их. На закладку 1 га насаждений выделяют 0,8-1,7 млн руб.



Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко сказал «Агроинвестору», что поддержка садоводов из расчета на один килограмм реализованной продукции благоприятно скажется на экономических показателях и позволит отечественной продукции успешнее конкурировать с импортной. Дополнительная поддержка дает возможность частично компенсировать рост себестоимости производства яблок, вызванный увеличением цен на средства производства.



В начале мая стало известно, что со второго полугодия 2023-го российские садоводы смогут получать субсидии на закладку садов только при условии, если используют отечественные саженцы. Об этом заявлял директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов. «Мы дали первое полугодие 2023 года для того, чтобы садоводы завезли все саженцы и ими произвели закладку по ранее заключенным контрактам», — уточнял Некрасов, отметив, что «нужно поддерживать свое питомниководство». «Играть в лотерею "привезут — не привезут саженцы" мы больше не можем», — говорил он.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова ранее говорила «Агроинвестору», что зависимость от импорта посадочного материала в интенсивном садоводстве составляет 80%. В традиционных садах почти на 100% используется отечественная селекция, однако их вклад в товарное производство десертного яблока каждый год сокращается и в целом очень небольшой. Почти все интенсивные сады, которые были заложены около семи лет назад, работают на саженцах итальянской, польской или сербской селекции. При этом пятый пакет санкций против России включает запрет на экспорт в Россию различного посадочного материала, что усложнило поставки. Президент Ассоциации садоводов Игорь Муханин считает, что собственных саженцев в России достаточно, а их качество выше, чем импортных. В 2023 году на субсидирование закладки и ухода за многолетними насаждениями предусмотрено 7,33 млрд руб. господдержки против 5,01 млрд руб. в 2022-м.



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