К 2025 году Россельхозбанк ожидает увеличения урожая ягод на 15%

Личные подсобные хозяйства обеспечивают более 97% сбора ягод в стране Pixabay

Эксперты Россельхозбанка (РСХБ) прогнозируют увеличение сбора ягод в России на 15% к 2025 году. В 2022 году валовой сбор ягод составил 690 тыс. т, что соответствует среднему показателю за последние пять лет. Ожидается, что к 2025-му объем может приблизиться к 800 тыс. т благодаря реализации инвестиционных проектов в сфере производства и переработки ягод. Эксперты отмечают, что личные подсобные хозяйства обеспечивают более 97% сбора ягод.



Основную долю в урожае занимает садовая земляника (на бытовом уровне -клубника), которую выращивают в крупных личных подсобных хозяйствах Краснодарского края и Северного Кавказа. По оценкам РСХБ, рынок клубники будет расти в среднем на 5% в год в ближайшие три года с постепенным сокращением доли импортной продукции и перераспределением объемов между Турцией, Белоруссией и Азербайджаном.



Только четверть всех ягод, потребляемых россиянами в свежем виде, привозится из-за рубежа, а большую часть выращивают отечественные садоводы и ЛПХ, говорится в исследовании. Импортируемые ягоды чаще идут в переработку, основными потребителями являются предприятия пищевой промышленности. Ожидается, что в 2023 году сохранится тренд на снижение импорта при одновременном росте российского производства.



В прошлом году лидерами по сбору ягод стали Приволжский, Центральный и Южный федеральные округа, где было собрано 191 тыс. т, 166,4 тыс. т и 99,7 тыс. т соответственно. Половина урожая в Приволжском федеральном округе была обеспечена четырьмя регионами — Самарской и Нижегородской областями, Башкирией и Татарстаном. Основная доля сбора ягод в Южном федеральном округе приходится на Краснодарский край, Волгоградскую и Ростовскую области.



В пресс-релизе банка также сообщается, что импорт ягод в Россию в 2022 году сократился на 6% до 163 тыс. т. Черешня составляет 53% от общего объема импорта ягод, клубника — 35%, ягоды голубики, черники, клюквы и брусники — 10%, малина — 1,4%. Основными поставщиками черешни стали Азербайджан, Турция и Молдавия. Клубника ввозилась из Турции, Азербайджана, Белоруссии, Армении и Египта.



На прошлой неделе Минсельхоз сообщал, что к началу лета производство клубники в садоводческих хозяйствах России составило 1,7 тыс. т, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Тенденцию подтверждала гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Она говорила «Агроинвестору», что в этом году российская клубника хорошего качества и ее стоимостью ниже, чем в прошлом году к июню. Эксперт отмечала, что прогнозы по урожаю клубники в этом году давать рано, потому что в ряде регионов ягода еще не созрела.



По оценке «Интерагро», в 2022 году потребление фруктов и ягод снизилось на 5% до 60 кг на человека в год. Однако на фоне прогнозируемого восстановления реальных располагаемых доходов населения можно ожидать некоторого повышения потребления фруктов и ягод до 63 кг.





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