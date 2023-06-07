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Компания «Полоса» завершила закладку крупного грушевого сада в Дагестане

Он занял 55 гектаров

| Агроинвестор |

В среднем Россия ежегодно импортирует до 250 тысяч тонн груш
В среднем Россия ежегодно импортирует до 250 тысяч тонн груш

Компания «Полоса» завершила закладку интенсивного грушевого сада на территории 55 га в Магарамкентком районе Дагестана, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Осенью предприятие планирует заложить еще 30 га, а в целом в перспективе намерено довести его площадь почти до 200 га. В том же районе на площади 22 га груши выращивает хозяйство «Сад». 

По словам первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипа Шарипова, это самый крупный грушевый сад в России. Он отметил, что наша страна обеспечивает собственные потребности в груше всего на 20%, свободную нишу начали осваивать дагестанские садоводы благодаря природным условиям Южного Дагестана. В среднем Россия ежегодно импортирует до 250 тыс. т груш. Шарипов рассказал, что хозяйство «Сад» тоже планирует увеличивать площади садов и призвал другие хозяйства поступать аналогично. Он считает, что это внесет большой вклад в импортозамещение в сегменте плодовых культур.

В апреле Минсельхозпрод Дагестана сообщал «Интерфаксу», что фактические затраты при закладке 1 га садов суперинтенсивного типа составляют более 2 млн руб. Всего в Дагестане тогда было заложено 3,9 тыс. га новых садов, из которых 830 га — суперинтенсивного типа. Большая часть из них — семечковые культуры. В этом году в регионе планируют заложить еще более 1 тыс. га садов, в том числе 250 га интенсивного типа.

Россия с 2017 по 2021 годы увеличила сбор яблок и груш в 1,7 раза до 2,6 млн т во всех хозяйствах, ранее сообщала пресс-служба Россельхозбанка. В 2022-м, по данным , урожай семечковых составил 2,9 млн т, при этом на долю сельхозорганизаций и КФХ пришлось около 1,6 млн т плодов. Дагестан занимает второе место после Краснодарского края по площади плодово-ягодных насаждений: по итогам 2022 года она составила 28 тыс. га, в том числе семечковые культуры занимали 12,9 тыс. га. Валовой сбор плодов и ягод в республике превысил 200 тыс. т, из них около 119 тыс. т пришлось на семечковые.

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