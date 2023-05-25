разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,5%

На них традиционно влияет сезонность

| Агроинвестор |

В 2023 году производство овощей может увеличиться на 5%
В 2023 году производство овощей может увеличиться на 5%

С 16 по 22 мая цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 1,5%, говорится в материалах . Это больше, чем за период с 11 по 15 мая, когда цены уменьшились на 0,9%. В том числе огурцы на прошедшей неделе подешевели на 11,8%, томаты — на 7,3%, бананы — на 1,3%. При этом цены на капусту выросли на 15,1%, морковь подорожала на 5,1%, свекла — на 2,5%, картофель — на 2,4%, яблоки — на 0,9%, репчатый лук — на 0,4%. 

Зампред правления ассоциации «» Дмитрий Леонов сказал «», что средние оптовые цены на картофель в России сейчас находятся на уровне 11,1 руб./кг. Год назад они были на отметке 36 руб./кг. Цены на репчатый лук составляют 31,2 руб./кг, тогда как год назад он стоил 34,7 руб./кг. Стоимость моркови достигла 18,7 руб./кг (34,2 руб./кг), свеклы — 9,9 руб./кг (29,1 руб./кг), белокочанной капусты — 18,4 руб./кг (37,4 руб./кг.). Средние мелкооптовые цены на гладкие огурцы находятся на уровне 150 руб./кг против 175 руб./кг годом ранее, на красные томаты — 135 руб./кг против примерно 140 руб./кг.

Леонов отметил, что на цены традиционно влияют сезонность, динамика курсов валют, баланс спроса и предложения, а также скорость поступления в торговлю отечественной продукции нового урожая. С начала лета до середины осени традиционно ожидается сезонное снижение цен, обусловленное поступлением на рынок большого количества грунтовых овощей и фруктов с российских аграрных предприятий.

Гендиректор компании Тамара Решетникова сказала «», что сейчас в России снижается скорость прироста цен на овощи, а не сами цены. «Все цены, которые касаются столовых овощей, будут расти до получения первого урожая в России. В лучшему случае, это будет конец июня. В июле и августе будет традиционное снижение», — уточняет эксперт. 

Что касается овощей тепличной группы, то в мае на них всегда снижаются цены, продолжает Решетникова. Это сезонное явление, когда уменьшается производственная себестоимость за счет отсутствия необходимости искусственного досвечивания. «Поэтому увеличение торговых предложений и естественное сокращение себестоимости производства ведут к общему снижению цен», — сказала она.

В 2023 году Решетникова не ожидает кардинального роста объемов производства овощей, по крайней мере в открытом грунте. На это влияет ряд факторов, в том числе удорожание семян, проблема с обеспеченностью техникой, повышение стоимости удобрений и СЗР. «Поэтому себестоимость производства в открытом грунте растет, а цены реализации в этом сезоне, в отличие от предыдущих двух, не очень порадовали овощеводов. Они достигли ценового паритета, люди не очень хотят покупать картофель по 80 руб./кг. Где-то стало меньше посевных площадей под овощами», — отметила Решетникова. В целом она считает, что говорить про урожай пока рано, так как летом на ситуацию может повлиять изменение погоды. В этом году, по предварительным оценкам эксперта, прирост валового сбора овощей может составить около 4-5%. 

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №05, май 2023

Журнал

«Агроинвестор» №05, май 2023
Россия подтвердила статус нетто-экспортера. Третий год подряд вывоз продукции АПК превысил ее ввоз

«Агроинвестор»

Россия подтвердила статус нетто-экспортера. Третий год подряд вывоз продукции АПК превысил ее ввоз
Мясные лидеры не испугались санкций. Участники рейтинга крупнейших производителей продолжили наращивать выпуск мяса

«Агроинвестор»

Мясные лидеры не испугались санкций. Участники рейтинга крупнейших производителей продолжили наращивать выпуск мяса
«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023
Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена

«Агротехника и технологии»

Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена