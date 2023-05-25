Цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,5%

В 2023 году производство овощей может увеличиться на 5% А. Гордеев

С 16 по 22 мая цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 1,5%, говорится в материалах Росстата. Это больше, чем за период с 11 по 15 мая, когда цены уменьшились на 0,9%. В том числе огурцы на прошедшей неделе подешевели на 11,8%, томаты — на 7,3%, бананы — на 1,3%. При этом цены на капусту выросли на 15,1%, морковь подорожала на 5,1%, свекла — на 2,5%, картофель — на 2,4%, яблоки — на 0,9%, репчатый лук — на 0,4%.



Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что средние оптовые цены на картофель в России сейчас находятся на уровне 11,1 руб./кг. Год назад они были на отметке 36 руб./кг. Цены на репчатый лук составляют 31,2 руб./кг, тогда как год назад он стоил 34,7 руб./кг. Стоимость моркови достигла 18,7 руб./кг (34,2 руб./кг), свеклы — 9,9 руб./кг (29,1 руб./кг), белокочанной капусты — 18,4 руб./кг (37,4 руб./кг.). Средние мелкооптовые цены на гладкие огурцы находятся на уровне 150 руб./кг против 175 руб./кг годом ранее, на красные томаты — 135 руб./кг против примерно 140 руб./кг.



Леонов отметил, что на цены традиционно влияют сезонность, динамика курсов валют, баланс спроса и предложения, а также скорость поступления в торговлю отечественной продукции нового урожая. С начала лета до середины осени традиционно ожидается сезонное снижение цен, обусловленное поступлением на рынок большого количества грунтовых овощей и фруктов с российских аграрных предприятий.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что сейчас в России снижается скорость прироста цен на овощи, а не сами цены. «Все цены, которые касаются столовых овощей, будут расти до получения первого урожая в России. В лучшему случае, это будет конец июня. В июле и августе будет традиционное снижение», — уточняет эксперт.



Что касается овощей тепличной группы, то в мае на них всегда снижаются цены, продолжает Решетникова. Это сезонное явление, когда уменьшается производственная себестоимость за счет отсутствия необходимости искусственного досвечивания. «Поэтому увеличение торговых предложений и естественное сокращение себестоимости производства ведут к общему снижению цен», — сказала она.



В 2023 году Решетникова не ожидает кардинального роста объемов производства овощей, по крайней мере в открытом грунте. На это влияет ряд факторов, в том числе удорожание семян, проблема с обеспеченностью техникой, повышение стоимости удобрений и СЗР. «Поэтому себестоимость производства в открытом грунте растет, а цены реализации в этом сезоне, в отличие от предыдущих двух, не очень порадовали овощеводов. Они достигли ценового паритета, люди не очень хотят покупать картофель по 80 руб./кг. Где-то стало меньше посевных площадей под овощами», — отметила Решетникова. В целом она считает, что говорить про урожай пока рано, так как летом на ситуацию может повлиять изменение погоды. В этом году, по предварительным оценкам эксперта, прирост валового сбора овощей может составить около 4-5%.



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