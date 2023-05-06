Картофель посажен на 25% от запланированных площадей

Картофель в товарном секторе может занять около 300 тысяч гектаров Pixabay

К 4 мая картофель в России был посажен на 25% запланированных площадей, оценил Картофельный союз. При этом ожидать существенного роста посадок картофеля относительно прошлого года не стоит в силу низкой рентабельности его производства, которая наблюдалась в течение последнего года, сказал «Агроинвестору» исполнительный директор союза Алексей Красильников.



На данный момент Минсельхоз не дает прогнозов по площадям под картофелем на этот год, однако ожидается, что они сохранятся на уровне прошлого — порядка 300 тыс. га в товарном секторе, уточнил Красильников. «Хотя мы видим, что некоторые регионы наращивают площади, например, Ставропольский край — под ранним картофелем. Однако на уровне достаточно скромной рентабельности урожая 2022-го в целом сельхозпроизводители не будут резко увеличивать посадки, но и уменьшать их не планируют», — добавляет он. В более долгосрочной перспективе площади под картофелем будут расти, прогнозирует Красильников: в России реализуется несколько крупных проектов по переработке картофеля на фри и чипсы, и новым предприятиям понадобится дополнительное сырье.



«При этом Минсельхоз реализует ряд подзаконных актов о семеноводстве, в которых предусмотрены мероприятия о локализации зарубежных семенных компаний в России и передаче их генетических паспортов селекционным институтам нашей страны», — рассказывает эксперт. Такое решение, опасается он, может спровоцировать уход зарубежных компаний с нашего рынка, а также исключение иностранных сортов не только картофеля, но и овощей из госреестра и оборота на территории нашей страны. Красильников рассчитывает, что в этом году все заявки на поставки семенного картофеля в итоге будут выполнены.



Все проблемы в части поставок техники решаются своевременно — предприятия получают и необходимые запчасти, и сельхозтехнику из-за рубежа. «В то же время отечественные машиностроители сообщают, что в первом квартале производство сельхозтехники у них снизилось на 15-20% относительно прошлого года», — продолжает Красильников. Он связывает такую тенденцию с низкой рентабельностью отрасли в текущем сезоне: в предыдущем она была выше, поэтому аграрии смогли обновить или усилить парк сельхозтехники.



Сейчас идет активный импорт картофеля из Египта, но, по оценке Красильникова, роста относительно прошлого года не наблюдается. «В этом году есть некоторые затруднения с поставками раннего картофеля из Херсонской области. Мы понимаем, что ситуация там непростая, рынок подстраивается под эти условия», — добавляет он.



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