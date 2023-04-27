Минсельхоз планирует выделить 2 млрд рублей на модернизацию деятельности НИИ в области селекции

У российской селекции есть хорошие перспективы развития, но нет соответствующих мер поддержки Pixabay

В 2023 году Минсельхоз намерен выделить 2 млрд руб. на обновление материально-технической базы НИИ, занимающихся селекцией в АПК. В перспективе планируется дополнительное финансирование для закрытия основных потребностей институтов в материально-техническом оснащении и эффективной трансформации российской селекции. Об этом говорится в Telegram-канале министерства.



По мнению директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, денег, которые планирует выделить Минсельхоз на указанные цели, недостаточно, чтобы заниматься селекцией и создавать новые конкурентоспособные семена. «Я имею в виду, в первую очередь, те, по которым Россия сильно зависит от импорта — сахарные свекла, масличные культуры, картофель и т. Д. Но сам факт выделения денег это, конечно, хорошо. Главное начать процесс», — прокомментировал эксперт «Агроинвестору».



Семена отечественной селекции часто менее производительные, чем импортные, считает Остапкович. Чтобы их протестировать нужны дополнительные большие площади и спецтехника, новые кадры. «Можно засеять все поля нашими семенами, но сейчас издержки могут быть неадекватные. Гораздо проще купить семенной материал в другой стране. На данный момент лучше всего сочетать в севообороте и иностранные семена и отечественные, тем более, что не все зарубежные производители заявили об уходе из России. Нужно оставить закупку по импорту, и в то же время создавать свои семена», — полагает эксперт.



Основатель селекционно-семеноводческой компании «Гавриш» Сергей Гавриш говорил ранее, что у российской селекции семян овощей есть хорошие перспективы развития, но нет соответствующих мер поддержки от государства. По его мнению, помочь отрасли могло бы выделение субсидий только тем тепличным комплексам, которые используют семена отечественной селекции. К 2030 году их доля на рынке должна составлять не менее 75%. Эксперт отмечал, что обеспечить российский рынок семенами — это не проблема, но нужно размножать конкурентоспособные гибриды, как минимум ничем не уступающие нидерландским. Только в таком случае переход на отечественные семена будет безболезненным, уверен Гавриш.



В феврале первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин говорил, что несмотря на рост производства отечественных семян высших репродукций и увеличение посевных площадей селекционных центров, проблема обеспеченности России собственными семенами остается критической. По его словам, в прошлом году доля отечественных семян в общей площади сева сахарной свеклы составила 3%, картофеля — около 9%, подсолнечника — 22%. Это говорит о недостаточной эффективности реализуемых мер господдержки отечественных семеноводов, а также об отсутствии должного спроса на российские семена со стороны аграриев, подчеркивал он.





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