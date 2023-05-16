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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Экосалат» планирует окупить проект переработки и хранения овощей в 2028 году

Первый этап строительства начнется весной 2024 года

| Агроинвестор |

На предприятии будет осуществляться первичная переработка продукции
На предприятии будет осуществляться первичная переработка продукции

«Экосалат» рассчитывает, что выйдет на окупаемость проекта по строительству в Башкирии предприятия по переработке, хранению и упаковке овощей открытого грунта, а также зелени, в 2028 году.  Об этом «» сообщил руководитель проекта Сергей Новиков. По его словам, объем нового овощехранилища составит 10 тыс. т. 

Он также рассказал, что проект по строительству овощехранилища «Экосалата» находится в стадии проектирования помещения. Компания уже прошла «Инвестчас» в правительстве, где ей обещали предоставить господдержку в виде льготного кредитования, выделения земельного участка и субсидий на оборудование и технику. 

На предприятии будет осуществляться первичная переработка продукции, сообщил Новиков. Товар будет готовиться для штучной продажи в торговых сетях. Часть продукции будут мыть и упаковывать в пакеты, уточнил он. На предприятии планируется выпускать салаты айсберг, романо, лолло росса, радитччела и фриссе. Также компания будет производить пекинскую, цветную, белокочанную и краснокочанную капусту, лук-порей и черенковый сельдерей. 

«Экосалат» выращивает салаты и овощи на площади в 300 га. В новом хранилище основной объем будет занимать пекинская капуста, сказал руководитель проекта. Также там будет храниться сельдерей, лук-порей, белокочанная и краснокочанная капуста, рассказал Новиков. Он отметил, что вся продукция компании выращивается в открытом грунте, в теплицах — только рассада. 

Компания решила инвестировать в это направление, так как занимается им с 2012 года — производство и рынки сбыта уже налажены. «По большей степени мы хотим укрупниться, создать комфортные условия работы для сотрудников. Также важно создать условия для хранения товаров в газовой среде. Это позволит реализовывать продукцию более длительное время, то есть в те зимние месяцы, в которые мы сейчас не можем себе это позволить сделать», — рассказал Новиков «». 

Объем инвестиций до 2027 года превысит 1 млрд руб. Из этой суммы около 70% составят кредитные средства. Основой проекта является овощехранилище и цех по переработке. На эту часть проекта уйдет 60-70% вложений, остальная сумма пойдет на развитие производственных мощностей. Компания ожидает, что реализация проекта увеличит выручку «Экосалата» в четыре-пять раз — со 130 млн руб. до 610 млн руб. 

Первый этап строительства начнется весной 2024 года. На этом этапе компания планирует хранить 50% от общего объема. Второй этап начнется в 2025 году — еще на 5 тыс. т хранения. Третьим шагом станет возведение цеха по переработке овощей в 2026 году. В 2027-м планируется докупать оборудование для автоматизации процессов.

О том, что «Экосалат» планирует построить в Башкирии предприятие по переработке, хранению и упаковке овощей открытого грунта, а также зелени, стало известно в апреле. Тогда гендиректор компании Тамара Решетникова говорила «», что в России не хватает перерабатывающих мощностей, это касается как овощей, так и фруктов и ягод. «Перерабатывать сезонные продукты экономически выгодно и имеет смысл, потому что у нас значительная часть продукции импортируется, в первую очередь из Китая», — отмечала эксперт. 

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