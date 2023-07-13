Минсельхоз пока не будет повышать ставки по льготным кредитам

Удорожание заемных денег могло негативно отразиться на экономике отрасли flickr.com

Минсельхоз разместил на портале проектов нормативных правовых актов новый вариант поправок в правила субсидирования льготных инвестиционных и краткосрочных кредитов. Из документа пропали нормы, предусматривающие повышение максимальной ставки по таким займам с 5% до 7%, а также сокращающие размер субсидирования банкам со 100% до 70% ключевой ставки при выдаче краткосрочных кредитов.



Однако новый проект вводит для растениеводов, привлекающих заемные средства на покупку топлива, семян, средств защиты растений, удобрений и др.., новое требование. Теперь они будут обязаны застраховать не менее 50% площади земельных участков, отведенных под сельскохозяйственные культуры. Обсуждение проекта продлится до 24 июля.



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, к изменениям следует подходить крайне аккуратно. «Во-первых, несовпадение циклов страхования и получения кредитов — эти процессы могут быть разделены во времени, поэтому вероятны конфликтные ситуации. Этот вопрос надо проработать», — прокомментировал он «Агроинвестору». Во-вторых, изменения учитывают интерес банков, но нет ясности, чем они выгодны аграриям. Повышение предельной ставки льготного кредитования до 7% было бы неприятно для аграриев, но последствия роста — насколько они были бы критичны — в большей степени зависят от макроэкономических параметров, прежде всего — инфляции, обращает внимание эксперт.



Ранее опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители говорили, что льготные кредиты — это единственная значимая господдержка, и многие брали их по ставке, которая была ниже 5%. «Удорожание заемных денег негативно скажется на экономике отрасли и вызовет сокращение рентабельности. Стоит отметить, что субсидирование ключевой ставки сегодня является одной из самых эффективных мер поддержки в сфере растениеводства», — отмечал гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко.



О планах Минсельхоза привязать страхование к субсидированию и кредитованию сообщалось и ранее, в последний раз — на прошлой неделе. Тогда замминистра сельского хозяйства Елена Фастова рассказывала, что с 2024 года наличие договора страхования может стать условием получения льготного краткосрочного агрокредита и отдельных видов субсидий в области растениеводства. Тогда аграрии рассказывали «Агроинвестору», что страхуют посевы как раз для получения субсидий.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут также отмечал, банки при льготном кредитовании ставят вопрос страхования, чтобы защитить себя от рисков. «Но я далеко не уверен, что государство должно выступать лоббистом страховых компаний. Оно должно выступать лоббистом интересов производителей, которые должны быть защищены и в отношении со страховыми компаниями», — считает он. Гендиректор «Тамбовских ферм» Игорь Поляков также задавался вопросом, почему выплата субсидий — денег от государства — зависит от страхования, которым занимаются частные компании.



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