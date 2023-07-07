Рост ставок по льготным кредитам связан с увеличением портфеля уже выданных займов

Льготные кредиты — самая востребованная мера господдержки у российских аграриев Е. Разумный

Минсельхоз принял решение в 2024 году скорректировать предельную ставку по льготным кредитам с 5% до 7% из-за растущего портфеля уже выданных кредитов. Об этом в кулуарах Всероссийского дня поля—2023 сказала заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова, пишет пoлe.pф. По ее словам, портфель уже составляет порядка 1,3 трлн руб., и его нужно ежегодно обслуживать. «Тот объем бюджетных денег (который есть) позволяет нам обсуживать, но, по сути, ограничивает количество новых кредитов. Для того, чтобы все-таки у нас была возможность выдавать новые кредиты, мы приняли решение пойти на такую меру, чтобы в дальнейшем уложиться в объем бюджетных ассигнований. То есть, по сути, все упирается в деньги», — объяснила замминистра. Она также отметила, что решение связано и с заявлениями Центробанка о том, что ставка рефинансирования может вырасти.



В проекте постановления об увеличении ставки по кредитам также предусмотрено изменение в субсидировании льготных инвестиционных кредитов на уровне 50% ключевой ставки (сейчас 70%), льготных краткосрочных кредитов — на уровне 70% (сейчас 100%). «У нас получается, что для сельхозпроизводителей ставка была до 5%, сейчас до 7%. А для банков получается пропорционально будет снижен процент субсидии, он будет 70% от ключевой ставки, таким образом мы компенсируем эти расходы», — отметила Фастова. По ее словам, принять решение о повышении ставки было непросто, потому что дополнительные 2% — это сложно для сельхозпроизводителей.



Льготные кредиты со ставкой до 5% — самая востребованная мера господдержки у российских аграриев. По данным Минсельхоза, на субсидирование краткосрочных кредитов в 2023 году было выделено 19 млрд руб., на инвестиционные — 5,5 млрд руб. Более 40% льготных займов приходится на растениеводство. За последние пять лет объем выдачи льготных краткосрочных кредитов вырос кратно: в 2017 году их было выдано на 137 млрд руб., в 2021-м — на 756 млрд руб., а в 2022-м — на 913 млрд руб.



Президент «Агротех-Гарант» (Воронежская, Белгородская области) Сергей Оробинский говорит, что льготные кредиты — это единственная значимая господдержка, которую ежегодно использует его компания. «Теперь нас хотят и ее лишить. Конечно, это значимо: у нас много кредитов, а повышение максимальной ставки до 7% для нас увеличивает ее практически вдвое», — сказал он «Агроинвестору».



Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко говорит, что в отрасли растениеводства краткосрочные кредиты активно используются для закупки средств производства, проведения сева, внесения удобрений и обработки посевов. «Заемные ресурсы актуальны в пиковые моменты сезона и в основном расходуются на закупку ГСМ, СЗР и удобрений. Удорожание заемных денег негативно скажется на экономике отрасли и вызовет сокращение рентабельности. Стоит отметить, что субсидирование ключевой ставки сегодня является одной из самых эффективных мер поддержки в сфере растениеводства», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец также крайне отрицательно относится к предложению о повышении ставки льготного кредитования. «Мы получали льготные кредиты по ставке в 2,5-3%, под 5% было приобретение техники. В этом году еще не кредитовались <...> и надеялись получить льготные кредиты. Я считаю это вещами несовместимыми — экспортные пошлины и повышение ставок», — сказал он. В то же время совладелец АПК «Родное» (Тульская область) Дмитрий Инютин говорит, что его компания ежегодно получает льготные кредиты (минимальная ставка — 3%), и «дешевые деньги — всегда приятнее», но повышение предельной ставки до 7% не сыграет глобальной роли.



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