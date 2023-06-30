ИКАР приглашает 19-20 июля в Москву на летнюю аграрную конференцию «ГДЕ МАРЖА 2023»

Конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибьюторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления

Конференцию проводит Институт конъюнктуры аграрного рынка при поддержке Союза сахаропроизводителей и Министерства сельского хозяйства России. Мы надеемся, как и в предыдущие годы, создать максимально комфортную атмосферу для интенсивного обмена идеями и мнениями, установления новых плодотворных контактов в сфере агробизнеса!



Конференция состоится в Москве 19-20 июля 2023 г. в легендарном отеле «Radisson Collection Hotel« (гостиница «Украина»). Регистрация продолжается.



Конференция проводится в двух форматах: офлайн — личное присутствие и онлайн-трансляции.



Предварительная программа.



Среди выступающих и участников круглых столов:



Дмитрий Авельцов, руководитель ФГБУ «Центр Агроаналитики»;



Сергей Андреев, управляющий директор по работе с предприятиями АПК и пищевой промышленности «Альфа-Банка»;



Дэн Бассе, президент Agresource;



Дмитрий Волобуев, заместитель директора компании «Петрохлеб-Кубань»;



Андрей Гарнухин, член Совета Директоров «Порта Высоцкий»;



Галина Калугина, начальник управления по работе с АПК департамента продаж регионального среднего и малого бизнеса «Промсвязьбанка»;



Алевтина Кириллова, руководитель проекта по развитию экспортной̆ логистики в «Российском Экспортном Центре»;



Анатолий Котло, директор Ставропольского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна»;



Вячеслав Морий, управляющий директор «ААА Управление капиталом»;



Владислав Новоселов, управляющий директор BEFL;



Максим Панарин, аналитическая служба ГК «Эфко»;



Дмитрий Рылько, генеральный директор ИКАР;



Дмитрий Савенков, директор компании «Легендагро Приморье»;



Алексей Швейцов, первый заместитель генерального директора, директор центра продаж, маркетинга и сервиса «КЗ «Ростсельмаш».



Золотые спонсоры:

Агрохолдинг «СТЕПЬ»



Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний Юга России, дочерняя структура международной инвестиционной компании АФК «Система». Земельный банк — 578 тыс. га, компания занимает четвертое место в рейтинге крупнейших землевладельцев по версии Forbes.



Агрохолдинг развивает бизнес по шести ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, садоводство, а также производство и дистрибуция сыров. Основные активы расположены на юге России в наиболее благоприятных с точки зрения климата, урожайности и логистики регионах — Краснодарском крае, Ростовской области и Ставрополье.



Выручка агрохолдинга по итогам 2021 года — 57,2 млрд руб. (на 74,1% больше год к году), OIBDA — 14,4 млрд руб. (рост 54,1% год к году). Во II квартале 2022 года выручка компании выросла на 215,6% год к году — до 15,3 млрд рубл., OIBDA выросла на 46,5%, до 2,9 млрд руб. год к году.



Валовой сбор пшеницы — основной производственной культуры — в 2022 году стал рекордным для компании — около 1,1 млн т, что на 13% больше результата прошлого года. Агрохолдинг активно инвестирует в селекционную работу. Совместно с партнером выведен новый сорт озимой пшеницы Система с потенциалом свыше 100 ц/га.



Агрохолдинг в течение нескольких лет активно развивает программу импортозамещения. Сейчас доля российской сельхозтехники в парке компании составляет около 70%, средств защиты растений — около 80%, также компания использует только российские удобрения и только отечественные семена пшеницы и других ключевых производственных культур. Реализованная стратегия импортозамещения позволяет компании чувствовать себя уверенно в условиях разрыва логистических цепочек и экономической турбулентности, которая наблюдалась на рынке в этом году.



«СТЕПЬ» - лидер в России по молочной продуктивности коров. В рейтинге самых эффективных ферм в России по версии Национального союза производителей молока («Союзмолоко») и его партнеров фермы агрохолдинга «СТЕПЬ» ежегодно занимают первое место с большим отрывом от конкурентов. Компания располагает семью молочно-товарными комплексами. По итогам девяти месяцев 2022 года годовые темпы прироста надоев составляют 75%. К концу года агрохолдинг планирует достичь рекордного показателя валового надоя — более 140 тыс. т.



Агрохолдинг выпускает широкую линейку бакалейной продукции под собственной маркой. По итогам восьми месяцев 2022 года продажи круп под маркой «СТЕПЬ» выросли на 80%, на рынке появились новые линейки гарниров, расширился ассортимент снеков. Потребительский сегмент бизнеса «СТЕПИ» также представлен широкой линейкой сыров и молочной продукции. Все эти товары можно найти на полках крупнейших торговых сетей страны — «Ашан», «Лента», «Пятерочка», «Перекресток», а также на интернет-площадках: OZON, «Яндекс.Маркет».



Агрохолдинг располагает 751 га садов интенсивного типа в Краснодарском крае. Ежегодный урожай плодов составляет около 30 тыс. т. Наличие собственного фруктохранилища позволяет в течение года хранить до 23 тыс. т продукции. Это дает возможность гарантировать регулярные поставки партнерам-ритейлерам в течение года и не зависеть от сезонного падения цен осенью в период массового сбора плодов. Оперативная реакция на внешние вызовы, высокий уровень профессионализма команды менеджеров агрохолдинга «СТЕПЬ» и эффективные стратегии развития являются залогом устойчивости компании, а также служат надежным фундаментом для интенсивного роста.



«Ростсельмаш»



«Ростсельмаш» - группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в пяти странах мира.



Продуктовая линейка компании включает в себя более 24 типов техники и 150 моделей и модификаций, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного, зерноперерабатывающего и прочего оборудования. Также в продуктовый портфель компании входят электронные решения для повышения эффективности сельхозработ и аграрного бизнеса.



Реализация техники «Ростсельмаш», ее предпродажная подготовка и сервисное обслуживание осуществляется через развернутую по странам присутствия на четырех континентах дилерскую сеть компании. На сегодня агромашины «Ростсельмаш» востребованы в более чем 40 странах мира.



Среди уже зарегистрировавшихся участников конференции в формате офлайн ведущие российские и международные аграрные компании: ТД Агрохолдинг «СТЕПЬ», КЗ «Ростсельмаш», ТД «Инвестпром-Опт», «ЭкоНива-АПК Холдинг», «Сюкден» (Россия), УК «Продимекс Агро», Группа «Черкизово», «Щелково Агрохим», Изобильненский зерновой терминал, ТК «Опенгеймер», «Коммерциал-Центр», «ГрейнСервис», ОЗК, «Русагро-Инвест», «Лимагрен РУ», МХК «ЕвроХим», «Полипластик», «Листерра», «Вилион», ТД «Доминант», «Сигма Холдинг», «АгроТерра», «Плодородие», «Русагро-Центр», «Русагро-Закупки», «Элеватор», Национальная товарная биржа, «АгроГард», УК «АСБ-Агро», «МЗК Экспорт», «Интрофорус», производственный холдинг «ЗДРАВА», «SumiAgro Россия», «Волга Оптима», «Грейн Гейтс», «Русский Дом», «Масленица», «Атон Агро», «ПаритетАгро», «Прогресс Агро», «РусьАльфаТрейд», ФГБУ «Центр оценки качества зерна», «Промсвязьбанк», «Таргет Агро», ГК « Русагро», «Клевер», SIA AVRORA BALTIC, «Астра-Волга», «Сиренц Глобал Мерчантс», «Раздолье-Экспорт», «Контрол Юнион», «Эссен продакшн АГ», Курская хлебная база № 24, РГТ, Азовский зерновой терминал, компания «Март» и др.



Для участников конференции на проживание в гостиницах сети «Рэдиссон» действуют специальные тарифы на размещение. Чтобы воспользоваться этим предложением, обращайтесь: o.oblogina@ikar.ru и s.abuzarova@ikar.ru.



Мы благодарны за доверие и поддержку тем многочисленным участникам, которые уже зарегистрировались на конференцию. Обращаем внимание, что количество мест для участия в формате офлайн ограничено.



Ждем вас среди активных участников.



В течение конференции к услугам участников — аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей.



Материалы предыдущих конференций.

