Льготные кредиты могут стать дороже

Льготные кредиты — самая востребованная мера господдержки Е. Разумный

Минсельхоз намерен повысить максимальную ставку по льготным кредитам для аграриев с 5% до 7%. Проект постановления правительства, вносящий изменения в правила предоставления из федерального бюджета субсидий кредитным организациям и госкорпорации BЭБ.PФ на возмещение недополученных ими доходов по кредитам опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



Также по новым кредитным договорам «для финансового обеспечения принятых ранее обязательств», начиная с 2024 года ведомство планирует снизить размер субсидии до 70% ключевой ставки ЦБ для льготных краткосрочных кредитов и до 50% — для льготных инвестиционных кредитов. Действующая редакция правил предусматривает субсидирование в размере 100% ключевой ставки ЦБ по вновь заключаемым льготным краткосрочным кредитам и 70% — по льготным инвестиционным кредитам.



При этом новые правила предусматривают пролонгацию кредитных договоров и получения отсрочки платежей как по инвестиционным, так и краткосрочным кредитам на срок до одного года для заемщиков, пострадавших от обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Однако для этого предприятие должно предоставить в банк документы, подтверждающие факт ущерба. Потребность в пролонгации будет обеспечена за счет лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных федеральным бюджетом на текущий и очередной финансовый год, говорится в пояснительной записке к проекту постановления.



Кроме того, если сейчас суммарный размер субсидий по льготным кредитам для каждого региона рассчитывается, исходя из размера посевных площадей, поголовья сельхозживотных и стоимости произведенной продукции сельского хозяйства, то теперь рассчитывать объем субсидий планируется с учетом среднего размера фактически выбранных (освоенных) уполномоченными банками субсидий за три календарных года, предшествующих текущему финансовому году. Минсельхоз считает, что это позволит более точно распределить субсидии по регионам при формировании первоначального плана льготного кредитования, что даст им возможность удовлетворять спрос в оборотных средствах, в том числе для начала посевной кампании.



Проект постановления разработан в соответствии с пунктом 5 протокола совещания у первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова от 25 апреля 2023 года, а также с планом оказания поддержки на возобновление деятельности субъектов предпринимательства в сельском хозяйстве, пострадавших в результате действие вооруженных формирования Украины, утвержденным Минсельхозом, говорится в пояснительной записке к документу.



Льготные кредиты — самая востребованная мера господдержки, ранее говорила в интервью «Российское газете» замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. По ее словам, в этом году на субсидирование новых краткосрочных кредитов выделено 19 млрд руб., на инвестиционные — 5,5 млрд руб. «Мы понимаем, что этот вид поддержки очень нужен, поэтому по мере высвобождения невостребованных субсидий мы сразу же увеличиваем суммы на новые кредиты. Рассчитываем, что у нас будет возможность добавить лимиты в процессе уборочной кампании», — сказала Фастова.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

