В Ульяновской области построят животноводческий комплекс за 6,5 млрд рублей

Молочная отрасль — одна из самых сложных в сельском хозяйстве Pixabay

В конце лета «Ульяновская молочная компания» (УМК) начнет строительство животноводческого комплекса на 4,5 тыс. голов КРС мощностью 120 т молока в сутки. Завершить его планируется в четвертом квартале 2024 года, выйти на проектную мощность — в конце 2025-го. Инвестиции оцениваются в 6,5 млрд руб., пишет «Интерфакс». Как сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских, инвестиционное соглашение о реализации проекта было подписано с инвестором в рамках прошедшего накануне в регионе «Дня поля».



УМК была зарегистрирована в 2020 году, уставный капитал — 1 млн руб., следует из данных системы проверки контрагентов Rusprofile. Основной вид деятельности компании — разведение молочного КРС, производство сырого молока. Также она занимается производство готовых кормов, торговлей зерном и др.



По данным Росстата, в прошлом году валовой надой молока в Ульяновской области составил 205,5 тыс. т против 217,1 тыс. т в 2021-м. По объему производства регион занял предпоследнее место в Приволжском федеральном округе, опередив только Марий Эл, где надоили 204,7 тыс. т молока. При этом на долю сельхозорганизаций Ульяновской области по итогам прошлого года пришлось только 47,7% (98,1 тыс. т) производства молока.



Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина считает проект УМК перспективным: он имеет реальный потенциал и окупаемость. «По данным за последние несколько лет, рентабельность производства молока в среднем по России составляет 20,79%. Эта рентабельность выше большинства видов деятельности в сельском хозяйстве, за исключением таких экспортоориентированных как выращивание пшеницы (33,5%)», — прокомментировала она «Агроинвестору». По словам Корягиной, уровень обеспеченности молоком в России оценивается в 80%. Поэтому инвестиции в подобные предприятия, даже с учетом значительных капитальных затрат, одни из самых рентабельных в отрасли на фоне значительного потенциала развития рынка.



Ранее Корягина говорила, что при существующих темпах роста молочного производства на импортозамещение, по оценкам «НЭО Центра», потребуется от пяти лет в оптимистическом сценарии, и до 10-12 лет — в пессимистическом. В основе относительно низкого роста лежит комплекс факторов: в первую очередь — дезинтеграция производителей молока, его переработчиков и реализации продукции. Это снижает и так невысокую рентабельность производства и реализации на всех этапах вплоть до потребителя.

Во-вторых, влияет недоинвестированность — этот бизнес остается непривлекательным для частных инвесторов из-за длительных сроков окупаемости. В-третьих, молочная отрасль в стране высококонцентрирована: топ-30 компаний молочного рынка обеспечивают больше половины прироста всей отрасли. Исходя из этого, большинство заявленных инвестпроектов в отрасли на федеральном и региональном уровнях реализуются крупными агрохолдингами, в то время как большинство малых производителей не имеют возможности получения инвестиционных кредитов.



Указанные причины в итоге влияют на результативность не только малых агропроизводителей, но и всей молочной отрасли в целом. По данным статистики, рентабельность производства на предприятиях, не имеющих возможности получить государственную поддержку, составляет менее 6%, а степень износа основного производственного оборудования более 50%. Поэтому отрасль поднимут лишь крупнейшие предприятия-лидеры, которые могут привлечь как внешние, так и внутренние инвестиции, считает Корягина.



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