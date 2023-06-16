«Шаховская Нива» построит ферму и завод по переработке молока за 3,5 млрд рублей

Завод будет выпускать молоко, кефир, йогурты, творог, сливки, сметану, сливочное масло и сыры М. Стулов

В городском округе Шаховская Московской области к 2024 году будет построен новый животноводческий комплекс на 2,4 тыс. голов КРС и завод по переработке молока мощностью 100 т в сутки. Соглашение о реализации проекта было заключено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) между областным Минсельхозпродом и компанией «Шаховская Нива». Инвестиции в проект составят 3,5 млрд руб., сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



При выходе на полную мощность завод будет выпускать различные виды молочной продукции, в том числе молоко, кефир, йогурты, творог, сливки, сметану, сливочное масло, твердые, полутвердые, молодые и творожные сыры. Строительство начнется в этом году, завершить проект планируется в 2024-м.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова позитивно оценивает данный проект. По ее словам, строительство нового животноводческого комплекса позволит обеспечить предприятие сырым молоком почти на треть от производственной мощности. «Строительство предприятия в непосредственной близости к ключевому рынку сбыта — Москве — целесообразно, учитывая, что Московская область предоставляет широкий спектр господдержки при возведении молочно-товарных ферм», — сказала она «Агроинвестору».



Производственная мощность 100 т/сутки в современных реалиях — небольшое предприятие, и сложностей со сбытом не возникнет, если компания заранее продумает ассортиментную и ценовую стратегии, а также будет заниматься актуальным брендингом и продвижением, считает Петрова.



Также на ПМЭФ было подписано соглашение о реализации инвестпроекта стоимостью 2 млрд руб. Документ подписали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель совета директоров «Лебедяньмолоко» Александр Кремнев. Компания инвестирует в модернизацию производства, мощности переработки сырого молока вырастут с 700 т до 1 тыс. т в сутки, сообщила пресс-служба правительства региона.



Кроме того, компания «Мол Фрост» из Казахстана заключила на ПМЭФ соглашение о строительстве завода по переработке молока в Ленинградской области. Инвестиции в проект составят 2 млрд руб. Как рассказал «РБК Петербург» гендиректор «Мол Фрост» Артем Крецу, компания планирует вложить как заемные, так и собственные средства. Завод будет запущен в 2025—2026 годах, он будет выпускать кисломолочные и ультрапастеризованные молочные продукты, мороженое и сливочное масло. Для переработки компания планирует использовать молоко агрохолдинга «Племхоз имени Тельмана», расположенного в том же регионе. Продукция будет продаваться под брендами Frozero и Dep, в том числе планируется ее экспорт в страны Азии, в частности в Китай.



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