«Прикамье» планирует построить в Башкирии ферму за 2,7 млрд рублей

Власти республики стремятся к увеличению количества индустриальных молочных ферм до 50 к 2030 году Freepik.com

Компания «Прикамье» планирует построить в Башкирии животноводческий комплекс на 1,2 тыс. коров, а также выращивания и откорма молодняка КРС. Соглашение о реализации проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне. Инвестиции в проект составят 2,7 млрд руб., он будет реализован к 2025 году. Компания планирует производить 12,6 тыс. т молока и 210 т мяса крупного рогатого скота в год.



Также на ПМЭФ было подписано соглашение о реализации инвестиционных планов компании «Молочная индустрия» в Башкирии. Она намерена построить животноводческий комплекс на 1,2 тыс. коров дойного стада в Иглинском районе республики. Общая сумма инвестиций составит 2,3 млрд руб., комплекс будет производить до 9 тыс. т сырого молока в год.



В мае о планах по строительству молочной фермы в Башкирии заявляла ГК «Урожай». Животноводческий комплекс на 2 тыс. голов КРС будет расположен в Стерлитамакском районе республики, на его создание будет потрачено 1,1 млрд руб. В ходе реализации проекта будут возведены коровники, доильно-молочный блок, фидлот, санпропускник, родильное отделение, навозохранилища и другие объекты. Ежегодно на ферме планируется производить 5,2 тыс. т молока и реализовывать по 200 голов молодняка. Строительство молочной фермы планируется начать со следующего года.



Башкортостан занимает пятое место в России по производству молока и мяса, и власти республики стремятся к увеличению количества индустриальных молочных ферм до 50 к 2030 году. Они будут производить 1 млн т молока и занимать около 500 тыс. га земли. Господдержка помогает хозяйствам приобретать высокопродуктивный племенной скот. За 2022 год хозяйства региона приобрели свыше 3,7 тыс. голов племенного молочного скота и более 240 голов КРС мясного направления на 611 млн руб.



Как сообщал в июне заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, к 2024 году в регионе должен заработать 21 новый молочный комплекс, сейчас действует 18 индустриальных молочных ферм, приводила его слова пресс-служба регионального правительства.



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