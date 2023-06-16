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«Мираторг» будет развивать систему геномной оценки молочного КРС в Подмосковье

Проект планируется реализовать в течение пяти лет

| Агроинвестор |

В рамках программы будет создана генеалогическая база КРС голштинской породы
В рамках программы будет создана генеалогическая база КРС голштинской породы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент агрохолдинга «» Виктор Линник на Петербургском международном экономическом форуме обсудили разработку системы геномной селекции молочного КРС на территории Подмосковья. В рамках программы будет создана генеалогическая база КРС голштинской породы, определены и унифицированы методы измерения и расчета племенной ценности, разработаны общие подходы при отборе животных, генотипировано не менее 10 тыс. голов КРС в год, сообщила компания. 

Проект будет реализован в течение пяти лет при участии Минсельхозпрода Московской области, фонда «Иннопрактика», и АО «Московское по племенной работе». В перспективе такая работа позволит создать российскую базу данных, проводить импортозамещение племенного КРС, развивать экспортный потенциал и на равных конкурировать с зарубежными производителями племенной продукции на мировых рынках. Сейчас центр геномной селекции «» в Домодедове проводит до 400 тыс. исследований ДНК сельхозживотных в год и является одной из лучших генетических аграрных лабораторий в мире. 

Центр создает отечественный геномный индекс племенной ценности для КРС породы абердин-ангус и популярных молочных пород скота, чтобы повысить эффективность работы животноводов. Применение геномной селекции в Московской области наиболее актуально в молочном скотоводстве, где классические методы селекции менее эффективны из-за продолжительного интервала между поколениями и низкого многоплодия, отмечает компания. Сейчас в регионе насчитывается 80,9 тыс. голов молочного КРС, включая более 74 тыс. племенных коров. Учет и молочный контроль поголовья осуществляются на базе регионального РИСЦ — АО «Московское по племенной работе». 

Это не первый подобный проект «», говорит глава Streda Consulting Алексей Груздев. Аналогичный проект компания реализовала в Краснодарском крае, поэтому база геномных исследований у нее уже накоплена. «Если они договорились с Московской областью, и будут покрывать поголовье региона своими геномными исследованиями, это очень хорошо, — считает Груздев. — Для геномных исследований важен размер статистической базы: чем больше животных туда включено, тем лучше для геномных оценок».

Геномные оценки на данный момент — ключевой инструмент селекции сельскохозяйственных животных. Такие оценки нужны для того, чтобы отбирать лучших животных не на основе мнения зоотехника, а на основе научно обоснованных показателей. Это нужно для подбора лучших пар для скрещивания и повышения дальнейшего потенциала животного. 

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