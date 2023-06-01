«ЭкоНива» увеличит производство молока и готовой продукции

«ЭкоНива» ведет активную подготовку к поставкам твердых и полутвердых сыров в Казахстан и Армению Е. Егоров

ГК «ЭкоНива» по итогам 2023 года планирует произвести около 1,3 млн т сырого молока в физическом весе, то есть примерно на 100 тыс. т больше, чем в 2022-м, рассказала «Агроинвестору» представитель компании. Рост возможен в том числе за счет строительства новых животноводческих комплексов. Производство готовой молочной продукции продолжает увеличиваться на десятки процентов.



Одним из драйверов роста для отечественной молочной отрасли может и должен стать экспорт, причем не только биржевых товаров (СОМ, сливочное масло, сухая сыворотка), но и готовой молочной продукции, предназначенной для конечного потребителя, считают в компании. «Благодаря качеству российского молока и комфортному курсу рубля к основным мировым валютам у России есть все шансы стать одним из ведущих поставщиков широкого спектра молочной продукции на мировые рынки, и этим нужно непременно воспользоваться», — подчеркивает представитель холдинга.



Также компания сообщила, что ее молокоперерабатывающий завод в селе Щучье Воронежской области аттестован для поставок продукции в страны Таможенного союза: Белоруссию, Армению, Казахстан и Кыргызстан. Группа может экспортировать в эти государства сметану, творог и сыры, выпускаемые под собственным брендом.



«ЭкоНива» уже поставляет ультрапастеризованное молоко, сливки и сливочное масло в Казахстан, Армению и Белоруссию. Отгрузки осуществляются с Аннинского молочного завода, который ранее был аттестован Россельхознадзором. Аттестация площадки в селе Щучье позволит расширить ассортимент молочной продукции, поставляемой зарубежным потребителям. В частности, сейчас ведется активная подготовка к поставкам твердых и полутвердых сыров в Казахстан и Армению. В планах группы — развитие экспорта твердых сыров в Кыргызстан и Белоруссию. «ЭкоНива» развивает экспортное направление с 2020 года. Кроме Казахстана, Армении и Белоруссии готовая молочная продукция поставляется в Китай и Узбекистан. Активно прорабатываются вопросы по выходу на рынки стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.



При этом на внутреннем рынке в последние месяцы компания отмечает сокращение потребительского спроса в некоторых категориях молочной продукции. Так, люди все больше отдают предпочтение традиционной молочной продукции и экономят на покупках товаров из йогуртно-десертной группы. «Однако рациональное позиционирование продукции под брендом “ЭкоНива” и диверсифицированные каналы сбыта дают возможность компании сохранять баланс продаж при колебаниях спроса», — говорит представитель холдинга.



Группа компаний «ЭкоНива» - крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Под ее управлением активы в 13 регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Земельный банк составляет около 630 тыс. га. Молочное подразделение группы объединяет 40 животноводческих комплексов. Средняя численность поголовья компании в 2022 году превысила 222,8 голов КРС, из которых половина — фуражные коровы. С 2013 года «ЭкоНива» также развивает направление по переработке молока. Под ее управлением пять производственных площадок в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях.



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