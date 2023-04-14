«Руском» приобрел сельхозпредприятие в Тюменской области

Компания хочет увеличить объемы производства сельхозкультур для собственных нужд Flickr.com

Совладелец группы «Руском» Темури Латария через свою компанию «Земля» приобрел 100% акций тюменского ООО «Восходагро». Ранее компания в равных долях принадлежала Борису Мастуненко и Льву Шмунку. Переход права собственности был зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц 10 апреля 2023 года, пишет «Коммерсантъ».



Компания «Восходагро» занимается производством зерновых и зернобобовых культур, а также молочным скотоводством. «Руском» - агропромышленный холдинг, четвертый в стране производитель индейки по итогам 2022 года, в который входят различные сельскохозяйственные предприятия в Омской, Тюменской областях и Алтайском крае. На официальном сайте компании указано, что она располагает земельным фондом в 30 тыс. га для выращивания зерновых и кормовых культур, а также комбикормовым заводом с элеватором мощностью 150 тыс. т.



Администрация Абатского района Тюменской области недавно узнала о смене собственника местного предприятия, выяснил «Коммерсантъ». Сделка произошла в этом году, рассказал заместитель главы района Валерий Соловейко. По его словам, которые приводит издание, ранее у «Восходагро» были обширные посевные площади и значительное молочное стадо, но сейчас оно сократилось до 5 тыс. га и примерно 1 тыс. голов КРС молочного направления, включая 300 коров. Компания не имеет перерабатывающих мощностей и выращивает зерно на продажу. Соловейко отметил, что интерес «Рускома» к этому активу вызван главным образом тем, что компания хочет увеличить объемы производства сельхозкультур для собственных нужд.



Компания Латарии уже владеет рядом земельных активов в Тюменской области. В частности, в Юргинском и Голышмановском районах расположены две крупные птицефабрики и хлебозавод. По мнению замглавы района, новый инвестор планирует расширить посевные площади для увеличения собственного производства, так как сейчас он не может полностью обеспечить себя кормами.



Партнер экспертной группы Veta Александр Терентьев сказал «Комерсанту», что сибирские производители зерна с начала года столкнулись с различными вызовами, такими как проблемы с экспортом и избыток зерна на элеваторах, что привело к менее выгодным продажам зерна при прежних владельцах «Восходагро».



По его мнению, производство собственного сырья может быть более эффективным и экономически выгодным для животноводческих хозяйств при условии реализации грамотной стратегии. Потенциальная стоимость такой сделки может составить около 300-400 млн руб. Она может зависеть от различных факторов, таких как состояние скота и сельскохозяйственной техники, принадлежащей компании. Терентьев также отметил, что окупаемость инвестиций в «Восходагро» будет зависеть от эффективности использования земли.



Учитывая нынешнюю ситуацию с ценами на молоко, можно предположить, что цена актива не превышает 0,5 млрд руб., сказала «Агроинвестору» гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. Новый актив позволит агрохолдингу расширить посевные площади уже имеющихся в Тюменской области хозяйств на 16%. Сейчас число сделок M&A будет только возрастать и предприятия будут диверсифицировать бизнес, а также укрупнятся, считает Петрова.



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