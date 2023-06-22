Минсельхоз не планирует проводить закупочные интервенции на молочном рынке

Агроведомство рассчитывает на активизацию экспорта молочной продукции М. Стулов

Минсельхоз не считает необходимым проводить закупочные интервенции и снимать «излишки» молока с рынка в связи с перепроизводством. Об этом пишет «Финмаркет» со ссылкой на заявление первого замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут. По ее словам, такие меры не помогут рынку и не нужны, так как в России большой объем молока. Вместо этого Минсельхоз прорабатывает другие меры, такие как активизация экспорта и урегулирование цен на молоко. Лут также отметила, что сейчас есть предпосылки к восстановлению внутреннего потребления молочной продукции.



«Мы будем убирать излишки, активизировать экспорт, потому что наше молоко нужно за рубежом, особенно сухое. Дополнительные меры в эту сферу будем вводить для того, чтобы можно было продукцию транспортировать, и наше молоко было на внешних рынках конкурентоспособным», — сказала Лут, выступая на заседании по поддержке малого агробизнеса в Удмуртии.



Министерство сельского хозяйства с 2008 года прорабатывает идею запуска закупочных интервенций на рынке молока. Их основная цель аналогична задаче, которую выполняют зерновые интервенции — корректировать цены, удерживая их от падения в периоды роста производства путем снятия с рынка некоторых объемов продукции. Интервенции необходимы рынку для того, чтобы летом не допустить падения закупочных цен на молоко ниже себестоимости, а осенью — восполнить дефицит на рынке во избежание резких ценовых скачков.



В марте 2023 года гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова говорила BFM, что в рамках господдержки отрасли логично было бы проводить интервенции на сухое молоко и сливочное масло по опыту зарубежных стран. Также было бы логично сделать дополнительные госзакупки сыра и масла для нужд Минобороны. Это позволит и поддержать спрос, и поддержать отечественных производителей и переработчиков.



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