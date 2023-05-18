Единственный в России производитель лактозы увеличил ее выпуск

Емкость рынка лактозы в России небольшая, поэтому ее всегда было проще ввозить из-за рубежа Молочный комбинат «Ставропольский»

Молочный комбинат «Ставропольский» — единственный в России производитель лактозы — увеличил мощность ее выпуска в несколько раз, до 300 тыс. т в год. Об это ТАСС сообщил начальник цеха лактозы Владимир Чернобаев. По его словам, еще в прошлом году в Россию ввозилось 15 тыс. т пищевой и около 1,5 тыс. т фармакопейной лактозы. Поставки из-за рубежа не прекратились, идет параллельный импорт.



«Мы сегодня готовы полностью заместить импорт лактозы, для этого нужно нам только поставить задачу и обозначить сроки. Если вдруг прекратится завоз лактозы в Россию — мы быстро сможем наладить выпуск нужных объемов, у нас теперь все для этого есть: оборудование, подготовленные специалисты, которые работают уже несколько лет, у нас своя инженерная база, мастерские. Мы ко всему готовы», — отметил заместитель гендиректора предприятия Геннадий Тищенко (цитата по ТАСС).



Промышленное производство пищевой лактозы на «Ставропольском» началось четыре года назад, фармакопейной — два года назад. Первоначальная мощность производства составляла около 2,8 тыс. т лактозы ежегодно, затем постепенно увеличивалась, в том числе за счет запуска производства фармакопейной лактозы. Глава Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что пищевая лактоза широко используется в кондитерской и других пищевых продуктах, а более чистые формулы — в детском питании и фармацевтике.



«Ставропольский» — действительно единственный производитель лактозы в России, но 300 тыс. т для этого продукта — это колоссальный объем даже в мировых масштабах, поэтому, скорее всего, речь идет либо о 300 т в месяц, либо об объемах сырья на переработку, продолжает эксперт. По словам Груздева, для производства лактозы нужны большие объемы сырья, поскольку ее концентрация в молоке всего около 5%. В мире ее выпускают на специализированных заводах-гигантах, чтобы по максимуму задействовать эффект масштаба в экономике площадки. Например, завод ArNoCo — совместное предприятие Arla Foods и DMK на границе Германии и Дании — производит 25 тыс. т лактозы и 12 тыс. т WPC в год и при этом потребляет 700 тыс. т сыворотки (около 2 тыс. т в сутки), а рядом еще стоит огромный завод DMK, выпускающий сыры. Крупнейший в мире специализирующийся на лактозе завод Arla Foods в Ютландии (Дания) выпускает 80 тыс. т лактозы в год.



По словам Груздева, освоение производства лактозы в стране, особенно под детское питание и фармацевтику, безусловно, стратегически важная задача, тем более на фоне сегодняшних санкций. Однако внутренний рынок по этому продукту достаточно ограничен, а на мировом рынке стабильный профицит, поэтому ее всегда было проще ввозить из-за рубежа. Соответственно вопрос импортозамещения упирается прежде всего в экономическую целесообразность.



«Сегодня по ввозу лактозы особых проблем пока нет — ее поставляют в нужных объемах, хотя в основном из Евросоюза, что, конечно, привносит определенные риски. Если коллеги видят в этом (наращивании объемов производства) экономическую целесообразность — отлично. Но по лактозе, как и любому другому ингредиенту, важно не просто произвести продукт, а четко выполнить техническую спецификацию, которая помимо “чистоты” может содержать десятки параметров, а также пройти жесткие процедуры аттестации площадки. Поэтому, если пищевая лактоза, которую сейчас выпускает “Ставропольский”, успешно находит своего потребителя, то с детским питанием или фармацевтикой все гораздо сложнее, поскольку как минимум нужна чистота > 99%, не говоря уже про другие качественные характеристики», — прокомментировал «Агроинвестору» Груздев.



Директор по связям с общественностью и государственными органами «Союзмолока» Мария Жебит сказала «Агроинвестору», что рынок лактозы крайне узкий. «В России действительно нет других производителей, кроме “Ставропольского МК”, и насколько нам известно, такие проекты сегодня не планируются к реализации», — добавляет она. Специфика производства лактозы состоит в том, что из сыворотки получают концентрат сывороточного белка (КСБ), а побочным продуктом является пермеат, из которого получают лактозу, объясняет Жебит. Таким образом, бизнес-модель осложняется тем, что необходимо найти сбыт для КСБ, и сыворотка должна иметь очень высокое качество. Кроме того, необходим довольно большой объем производства для того, чтобы иметь конкурентную по отношению к импорту цену. Однако рынок технических ингредиентов в последние годы становится все более интересным для инвесторов, и бизнес учится работать с такими продуктами, поэтому сам сектор довольно привлекателен в долгосрочной перспективе.



По собственным данным, молочный комбинат «Ставропольский» — один из крупнейших производителей молочных продуктов на юге России и крупнейший на Ставрополье. Предприятие образовано в 1928 году, сейчас на комбинат в сутки поступает до 400 т молок. Ассортимент выпускаемой продукции включает более 500 наименований питьевого молока, сливок, кефира, ряженки, творога, сметаны, сыра, биойогуртов, желе, мороженого и др. В начале 2019 года на молочном комбинате «Ставропольский» была запущена первая очередь производства лактозы высокой степени очистки. Сейчас, как указано на сайте комбината, полностью автоматизированный цех пищевой и фармакопейной лактозы выпускает 5 т продукта в смену.

