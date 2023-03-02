В России начнется производство пребиотика лактулозы

Лактулоза стимулирует развитие «правильной» микрофлоры ЖКТ Молочный комбинат «Ставропольский»

Молочный комбинат «Ставропольский» (МКС) и Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) приступили к реализации проекта по созданию первого в России производства пребиотика лактулозы и функциональных молочных ингредиентов. Они необходимы для импортозамещения в медицине, ветеринарии, детском питании, производстве лечебно-профилактических продуктов для людей и животных, сообщила пресс-служба «Ставропольского».



Для создания этих продуктов будут использоваться разработки в области глубокого фракционирования молока с последовательным выделением жировой фракции, казеина и сывороточных белков, лактозы. Последняя будет подвергаться процессу изомеризации или специфическому превращению в вещество-производное — лактулозу. Замкнуть цикл малоотходной переработки планируется извлечением «молочной воды» с использованием ее для внутренних потребностей предприятия или получением изотонических напитков.



Выпуск этих ингредиентов позволит укрепить независимость и технологический суверенитет страны в создании молочных и диетических продуктов, спортивного, детского и геронтологического питания, БАДов и кормовых добавок, лекарственных и ветеринарных препаратов нового поколения, считают разработчики. Также это даст возможность увеличить конкурентоспособность предприятий, использующих лактулозу и белковые концентраты в качестве компонентов собственных продуктов. Это произойдет благодаря снижению издержек при покупке на отечественном рынке.



Глава Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что «Ставропольский» регулярно разрабатывают различные инновационные продукты и старается довести их до нужного качества. «С лактулозой можно работать дальше после ее производства. Она является основой для так называемых gos — это галаполисахариды, которые применяются в молочной и кондитерской сферах, а также различных других отраслях», — рассказал эксперт.



О том, что СКФУ и МКС планируют запустить производство лактулозы, стало известно год назад. Тогда в пресс-службе университета сообщали, что в 2020 году в Россию было импортировано порядка 3 тыс. т лактулозы в виде лекарственных препаратов, а также более 250 т пищевой.



Лактулоза — это углевод, обладающий выраженными пребиотическими свойствами, направленными на стимулирование развития «правильной» микрофлоры ЖКТ. Другим важным аспектом применения лактулозы является восстановление «микробиома» человека после антибиотикотерапии. Научные исследования в рамках разрабатываемой технологии в СКФУ проводятся на базе Центра биотехнологического инжиниринга, факультета пищевой инженерии и биотехнологий, а также базовой кафедры технологии молока и молочных продуктов, созданной совместно с МКС.



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