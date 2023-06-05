Депутаты попросили ФАС проверить наценки на молочные продукты

Ценовая политика торговых сетей препятствует росту потребления молочных продуктов и спроса на них, считают депутаты М. Стулов

Депутаты комитета Госдумы по аграрным вопросам обратились к ФАС с просьбой проверить торговые сети на предмет завышения цен на молочную продукцию, сообщают «Известия» со ссылкой на текст письма. ФАС подтвердила получение обращения и заявила о проведении работы по нему. В письме авторы отмечают резкое снижение закупочных цен на сырое молоко в 2023 году, которое составляет 15-20% от прежних уровней. Переработчики связывают это с падением потребления.



Сокращение спроса депутаты связывают с осложнением внешнеполитической и экономической ситуации, повышенными темпами инфляции и снижением реальных доходов населения, что привело к увеличению потребления более дешевых молочных продуктов. В то же время из-за «слабого внутреннего и внешнего спроса», а также превышения на 14% плановых объемов поставок и предложений Союзного государства на складах образовались запасы молочной продукции. Их прирост в 2022 году составил около 38%, оценил аграрный комитет.



Авторы письма считают, что ценовая политика торговых сетей препятствует росту потребления молочных продуктов и спроса на них. Наценки составляют 40-70% и выше, а по высокомаржинальным видам продукции достигают 100-150%. Это приводит к снижению стоимости сырого молока и увеличению цены для потребителя. Первый заместитель председателя комитета Олег Нилов отметил, что закупочные цены на молоко упали до 17 руб./л, в то время как в магазинах стоимость молока достигает 80 руб./л.



В пресс-службе «Ленты» сказали «Агроинвестору», что розничные цены на молочную продукцию в магазинах сети показали снижение за первые пять месяцев 2023 года в пределах 7-9%. В «Магните», X5Group, «ВкусВилле» и «Ашане» не ответили на запрос «Агроинвестора».



Согласно данным Росстата, средние потребительские цены на молочную продукцию в апреле увеличились в пределах от 1% до 8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На традиционное питьевое молоко цены выросли на 3%, на кисломолочные продукты — на 2%. Цены на творог выросли на 1%, а на сметану остались на уровне прошлого года. Наибольший рост отмечается в сегменте плавленых сыров — здесь цены стали выше на 8%, при этом сычужные сыры подорожали на 5%.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал «Агроинвестору», что средние наценки на базовые товары в молочной категории не превышают 10%, а розничные цены по ряду продуктов растут медленнее закупочных. Например, за январь-апрель 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022-го на пастеризованное молоко розничная цена выросла на 3 руб., закупочная — на 5 руб., сливочное масло подешевело на 1 руб. при повышении закупочной цены на 3 руб., стоимость сметаны увеличилась на 3 руб., а цена поставки — на 6 руб.



При возникающих вопросах ценообразования на продовольственные товары, включая молочную продукцию, важно анализировать всю товаропроводящую цепочку, отметил он. «Конечная цена продукта на полке магазина складывается не только из стоимости производства молока, но и наценки каждого из участников товаропроводящей цепи, — сказал Караваев. — Если отпускные цены, по которым сети закупают молочную продукцию переработчиков и дистрибьюторов, снижаются, то это снижение транслируется на полку, что мы наблюдали в первые месяцы 2023 года».



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что на молочную категорию, особенно на традиционные и социально-значимые виды продукции, ритейл не делает больших наценок. Если говорить о молокоемких продуктах, то наценка на них выше: средняя наценка на сливочное масло и сыры составляет порядка 40-45%. «Ритейл — бизнес доходный, но не слишком. Также как если посмотреть на переработчиков — сверхприбыли в молочной отрасли мы не увидим», -отметила она.



Если обратить внимание на проценты по кредитам, налоговую нагрузку, введенную систему маркировки, последствия санкций в части доступности упаковки, ингредиентов и оборудования, то станет ясно, что наценка остается на уровне, который позволяет бизнесу оставаться доходным и развиваться, считает Петрова. Кроме того, ряд переработчиков молока ежегодно банкротятся, это означает, что невысокая доходность в конечном счете приводит к разорению, подчеркнула она.



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