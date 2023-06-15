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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Россия и Беларусь могут открыть в Китае завод по выпуску сухого молока

Проект можно реализовать в течение полутора лет

| Агроинвестор |

Инвестиции в завод оцениваются более чем в 5 млрд рублей
Инвестиции в завод оцениваются более чем в 5 млрд рублей

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе встречи с первым секретарем комитета КПК провинции Хэйлунцзян Сюй Цинь в Китае предложил создать российско-белорусско-китайский завод по выпуску сухого молока, сообщила пресс-служба правительства региона. Он также отметил заинтересованность Белоруссии и Китая в поставках товаров через пункты пропуска в Приморье и выразил намерение увеличить объемы перевозок груза через модернизированные пограничные пункты пропуска. Они должны заработать на полную мощность в 2024 году. 

«Я уверен, что создание такого предприятия на территории провинции Хэйлунцзян было бы одобрено нашими руководителями и нашло поддержку в сопровождении этого проекта. Мы готовы к инвестициям, Беларусь готова к поставкам сырья и технологий. И этот проект мог бы состояться уже в течение полутора лет», — сказал Кожемяко. Детали возможного проекта не сообщаются. 

Глава Streda Consulting Алексей Груздев сказал «», что модель взаимодействия может быть такой: в Приморье производится сырое молоко, затем оно вывозится в Китай, там сушится, а затем продается. По его мнению, инвестором, скорее всего, выступят китайцы, а фермы будут в России. «В целом пока ясности по проекту не видно. Беларусь тут может выступить в трех ролях. Во-первых, республика сейчас активно продвигает свои технологии в молочном животноводстве, возможно, они будут поставляться. Второй вариант — они могут вложиться деньгами. Третий — могут поставить сухое молоко, чтобы фасовать на этом заводе», — рассуждает эксперт.

Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «», что такой проект — достаточно интересный пример межстрановой кооперации, когда Китай получает стабильные объемы востребованного в стране сухого молока, Беларусь — технологию и опыт по производству, а также возможность наращивать сбыт в Китай, Россия — инвестиции, налоги и рабочие места.

По ее оценке, инвестиции в предприятие по производству сухого молока могут составить от 5 млрд руб. «Но стоит учитывать, что для такого проекта существует господдержка — льготное кредитование и компенсация CAPEX, что позволит снизить срок окупаемости с восьми — девяти до пяти — шести с половиной лет», — отметила она. По ее мнению, ключевые сложности при реализации проекта — это вопрос санкций, а также стабильное качество молока-сырья в объеме более 500 т в сутки.

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